Не будет горчить и получится очень нежный: как запечь вкусный печеночный паштет в духовке
Вкусный печеночный паштет можно приготовить не только в виде намазки, но и запечь. Блюдо будет очень удобно нарезать на порционные кусочки. Идеально для праздничного стола или каждый день для битербродов.
Идея приготовления нежного печеночного паштета в духовке опубликована на странице фудблогера Марии Тишик (mariiatishik) в Instagram. Хранить можно в закрытом контейнере.
Ингредиенты:
- куриная печень – 600 г
- молоко – 150 мл.
- яйца – 3 шт.
- морковь – 1 шт. (средняя 90 г)
- лук – 1 шт. (средняя 130 г)
- масло – 50 г
- манка – 20 г
- мука – 75 г
- приправа к курице – 0,5 ч.л.
- соль – 1,5 – 2 ч.л.
- перец черный – 0,5 ч.л.
- гранулированный чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Куриную печень промыть, закинуть в емкость.
2. Взбить блендером до однородности, вылить в миску.
3. Лук пожарить на масле с морковью до готовности, добавить в миску.
4. Добавить остальные ингредиенты.
5. Взбить блендером до однородности
6. Форму для запекания застелить пергаментной бумагой, вылить массу.
7. Запекать при температуре 180 градусов час и 10 минут.
8. Готовность проверить шпажкой.
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