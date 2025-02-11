Не будет горчить и получится очень нежный: как запечь вкусный печеночный паштет в духовке

Вкусный печеночный паштет можно приготовить не только в виде намазки, но и запечь. Блюдо будет очень удобно нарезать на порционные кусочки. Идеально для праздничного стола или каждый день для битербродов.

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Идея приготовления нежного печеночного паштета в духовке опубликована на странице фудблогера Марии Тишик (mariiatishik) в Instagram. Хранить можно в закрытом контейнере.

Ингредиенты:

куриная печень – 600 г

молоко – 150 мл.

яйца – 3 шт.

морковь – 1 шт. (средняя 90 г)

лук – 1 шт. (средняя 130 г)

масло – 50 г

манка – 20 г

мука – 75 г

приправа к курице – 0,5 ч.л.

соль – 1,5 – 2 ч.л.

перец черный – 0,5 ч.л.

гранулированный чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриную печень промыть, закинуть в емкость.

2. Взбить блендером до однородности, вылить в миску.

3. Лук пожарить на масле с морковью до готовности, добавить в миску.

4. Добавить остальные ингредиенты.

5. Взбить блендером до однородности

6. Форму для запекания застелить пергаментной бумагой, вылить массу.

7. Запекать при температуре 180 градусов час и 10 минут.

8. Готовность проверить шпажкой.

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