Как отмыть духовку от жира без агрессивных средств: быстрый и простой способ

Очистка духовки может быть непосильной, если вы этого не делали некоторое время, но быстрый и простой способ удалить даже самые стойкие пятна жира без использования агрессивных химикатов.

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Вы можете быстро их избавиться, если вы используете один натуральный продукт. Речь идет о кристаллах соды. Именно они являются одним из лучших средств для очищения духовки, пишет OBOZ.UA.

К тому же, это отличная альтернатива магазинным моющим средствам. Кристаллы соды щелочные, а это означает, что они смягчают и удаляют кислотные пятна, такие как жир, масло и нагар. Не будет необходимости в сильной чистке, поскольку кристаллы соды быстро расщепляют грязь. Все, что вам нужно сделать, это вытереть пятна.

Как использовать кристаллы соды для чистки духовки

Для начала извлеките все решетки из противней из духовки и поставьте их в миску, наполненную горячей мыльной водой и кристаллами соды (где-то 250 г).

Оставьте их на несколько минут. После этого удалите остатки грязи и жира щеткой или губкой.

Затем насыпьте кристаллики соды на дверцу или на дно духовки и добавьте столько воды, чтобы образовалась густая паста. Дайте раствору постоять от 20 минут до часа. Если грязь особенно сильна, оставьте на ночь.

Когда время истечет, воспользуйтесь щеткой для чистки или губкой, чтобы вытереть разрыхленный жир. Промыть поверхность духовки чистой холодной водой и влажной тряпкой, чтобы удалить остатки. Избегайте нагревания во время чистки духового шкафа.

Перед повторным использованием убедитесь, что духовка полностью высохла и поставьте решетки на место. Теперь у вас должна быть сияющая чистая духовка.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить духовку без химии.

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