Тепло в любое время года: африканский остров поражает туристов пляжами и архитектурой

Для европейцев Африка остается малоисследованным континентом, скрывающим в себе немало настоящих жемчужин, где отдых будет действительно незабываемым. Одним из таких мест, где можно отлично провести отпуск, является потрясающий остров у побережья Туниса.

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Остров Джерба известен своими живописными пляжами, оживленными восточными рынками и потрясающей архитектурой. Все это подчеркивает его историческое и культурное значение. Кроме того, Джерба предлагает целый ряд достопримечательностей, которые стоит посетить, чтобы составить полное впечатление о культуре Туниса.

Остров относительно небольшой. Здесь проживает менее 200 000 человек. Туристы тоже пока не открыли для себя его возможности в полной мере, поэтому толпы отдыхающих вы здесь точно не встретите. Что касается сезона, то в феврале средняя температура на острове Джерба составляет около 20 °C. А значит, здесь начинается туристический сезон.

В первую очередь на тунисском острове необходимо посетить его великолепные песчаные пляжи, усеянные роскошными пальмами. Но не только этим славится Джерба. Здесь вы также найдете местных рыбаков, которые расскажут вам истории об острове и научат туристов своим традиционным способам рыбалки. Отдых для тела обеспечат несколько спа-центров и центров талассотерапии. Они предлагают массаж и процедуры, включая обертывания глиной, которые помогут поднять настроение и улучшить самочувствие.

Исследовать остров Джерба можно несколькими способами. В них входят пешие походы, катание на квадроциклах и выходы в море на яхтах, во время которых вы сможете поплавать в чудесных лазурных водах Средиземного моря.

Обязательно посетите здесь село Эриад. Этот небольшой населенный пункт стал столицей уличного искусства, известной как Djerbahood, после того, как 150 художников со всего мира украсили его многочисленными произведениями искусства и граффити. Более того, в 2023 году весь остров был официально признан объектом Всемирного наследия.

Для гурманов на Джербе в этом году проведут фестиваль "Всемирная столица островной кухни". На нем шеф-повара будут представлять островные кухни мира, в сопровождении живой музыки и интересных развлечений.

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