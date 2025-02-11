Когда лучше ехать на Майорку: советы туристам

Майорка, самый большой из Балеарских островов, привлекает туристов по живописным пляжам, богатым культурным наследем и разнообразным развлечениям. Выбор оптимального времени для отдыха зависит от предпочтений касаемо погоды и развлечений. В межсезонье море еще теплое, а на пляжах меньше туристов, да и цены за аренду немного снижаются. Это прекрасное время для экскурсий, прогулок по природе и спокойного релакса.

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Климат на Майорке средиземноморский с теплым летом и мягкой зимой. Эксперты Lonely Planet рассказали, когда лучше ехать на Майорку.

Июнь-август

В высокий сезон (с июня по август) пляжи заполнены отдыхающими, а цены на проживание и услуги достигают пика. Если вы любите жаркую погоду и активную ночную жизнь, это время будет идеальным.

Летом на острове проводят многочисленные музыкальные фестивали, театральные действа и устраивают ночное кино под открытым небом.

Температура колеблется от 28 до 35°C. Средиземное море хорошо прогревается, что делает это время года идеальным для купания. Июнь и июль являются самыми сухими месяцами. В июле синоптики насчитывают 346 солнечных часов, но морской бриз помогает охладить остров, а утренняя и вечерняя температура довольно приятна для прогулок.

Лето – это пик туристического сезона на Майорке, и в таких популярных местах, как Магалуф, Плайя-де-Пальма и Старый город Пальмы, обычно многолюдно. Лето – лучшее время для посещения острова, если вы любите пляжные клубы, бары и насыщенную ночную жизнь.

23 июня местные жители празднуют Nit de Foc – ночь огня, посвященную летнему солнцестоянию. Это ночь фейерверков, костюмированных карнавалов, костер на пляжах и вечеринок до рассвета.

В июле Майорка отмечает День Девы Кармен, чествуя святую покровительницу моряков и рыбаков. В августе следует заранее приобрести билеты на отличный фестиваль Шопена, где всемирно известные пианисты выступают под звездным небом на территории Real Cartuja в Валлдемосе.

Есть также Cinema a la Fresca – программа бесплатных кинопоказов под открытым небом в общественных парках в августе. Для уникального опыта можно выбрать Marxa des Güell Lluc a Peu – традиционную паломническую прогулку при свечах от Пальмы до святилища Лук, высоко в горах Трамунтана.

Благодаря солнечной погоде и насыщенному культурному календарю Майорка принимает летом больше туристов, чем в любое время года, а проживание и авиабилеты могут быть значительно дороже.

Межсезонье

Апрель, май, сентябрь и октябрь на Майорке – период межсезонья. Погода остается теплой и приятной, но туристов меньше. Температура воздуха составляет около 20°C–25°C, что подходит для пляжного отдыха и экскурсий. Это оптимальный период для тех, кто ищет баланс между комфортной температурой и меньшим количеством людей.

Осень на острове – это время сбора урожая, и местные жители отмечают сбор винограда в сентябре трехнедельными празднованиями в селе Биниссалем для Фестес-де-ла-Верема.

Ранняя осень все еще приятна для купания и водных видов спорта, хотя грозы довольно распространены в конце августа. Октябрь – месяц дождей, но это освежает растительность после сухого лета.

Стоит посетить Nit de l'Art в третью неделю сентября, когда музеи и художественные галереи Пальмы открывают свои двери для публики на гала-вечер искусства, выставок, спектаклей.

Низкий сезон

Низкий сезон длится с ноября по апрель. Температуры снижаются, особенно ночью и возможны частые дожди. Этот период подходит для тех, кто хочет избежать толп и насладиться спокойным отдыхом, а также для любителей активного туризма, такого как пешие прогулки в горах Трамунтана.

Зимой Пальма сверкает праздничными огнями, а рождественские ярмарки проводят вдоль Пасео д'ес Борн, самого привлекательного бульвара города. Но зима на Майорке мягкая по сравнению с большинством частей Европы с дневной температурой от 12°C до 17°C. Несмотря на то, что это самое влажное время года, дожди не идут постоянно, лишь изредка бывают ливни.

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