Здесь +29 в феврале: один из лучших островов в мире станет идеальным местом для отдыха в конце зимы

Если вы хотите убежать от холода и насладиться теплом, одним из самых лучших вариантов является тайский остров Ко Тао. Этот остров – настоящий скрытый рай, часто остающийся без внимания тех, кто планирует пляжный отдых в Таиланде.

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Ко Тао, что в переводе с тайского означает "Остров черепахи", славится не только своей природной красотой, но и многочисленными возможностями для активного отдыха. Он привлекает туристов, стремящихся избежать многолюдных курортов и ищущих спокойное место отдыха, пишет Express.

Остров расположен на западном берегу Сиамского залива, где среди живописных пейзажей живет всего около 1500 человек. Именно благодаря столь малому числу жителей, Ко Тао сохраняет свою атмосферу изоляции и природной красоты, что придает ему особую привлекательность. Остров идеален для тех, кто любит подводное плавание и пешеходные прогулки среди природы.

Одной из главных достопримечательностей Ко Тао являются его кристально чистые воды, которые делают остров известным среди дайверов. Более 80 сертифицированных центров дайвинга работают на острове, предлагая курсы для дайверов всех уровней. Здесь можно встретить не только красочные рифовые рыбы и скатов, но и китовых акул и манты, что делает подводные прогулки еще более увлекательными. Дайверы могут выбрать курсы в зависимости от уровня и сложности.

Для любителей активного отдыха на суше Ко Тао также предлагает множество троп и природных чудес. Остров имеет девять прекрасных пляжей, среди которых пляж Sairee и уединенные бухты на Laem Thian и Mao Bay. Прогулки по лесным тропам, смотровые площадки с панорамным видом на залив Ко Нанг Юань и даже посещение маяка – все это доступно для тех, кто хочет узнать этот остров с другой стороны.

Кроме того, Ко Тао предлагает разнообразные пляжные вечеринки и экскурсии на лодке, позволяющие сочетать отдых на воде с атмосферой веселых событий. На пяти крупнейших пляжах есть рестораны, спортивные бары и пляжные лаунжи, где можно отведать как местную тайскую кухню, так и европейские блюда.

Что касается погоды, то Ко Тао имеет мягкий климат, где температура редко превышает 31°C. Здесь можно отдыхать круглый год, ведь даже когда ветер вздымается в одной части острова, в другой всегда найдется спокойное место. Высокий сезон на острове приходится на декабрь-январь и июль-август, когда отпуск в Великобритании совпадает с приятной погодой на острове.

И хотя сезон дождей на Ко Тао длится несколько недель (с середины ноября до конца декабря), этот период следует учитывать при планировании поездки. Для тех, кто хочет избежать дождей, идеальным временем для посещения будут ноябрь-март для пловцов и аквалангистов, а с апреля по октябрь – для солнечных ванн.

Ко Тао предлагает широкий выбор жилья для разных бюджетов. От дешевых хостелов до роскошных курортов – туристы могут найти комфортный вариант для себя. Цены варьируются от £4 (208 грн) за ночь в бюджетных хостелах до £250 (13 тысяч грн) и больше в элитных курортах. Это позволяет каждому туристу выбрать вариант в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Достичь на Тао можно быстро и удобно: самый быстрый маршрут — это перелет из Бангкока в Самую, а затем — паром до острова. Для бюджетных путешественников можно купить комбинированный билет на автобус и паром, что также является популярным и экономичным вариантом.

Ко Тао – это настоящая жемчужина для ищущих место для спокойного отдыха, погружений в подводный мир или просто наслаждения природой. С его удивительной природой, прекрасными условиями для дайвинга и мягким климатом, этот остров станет идеальным местом для вашего зимнего бегства.

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