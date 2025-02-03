Как быстро очистить микроволновую печь с помощью предмета, имеющегося на каждой кухни

Забудьте о покупных или самодельных чистящих средствах. Чтобы вернуть микроволновой печи блеск и свежесть, вам понадобится всего один предмет.

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Как быстро привести в порядок этот кухонный прибор, рассказывает OBOZ. UA.

Простой лайфхак с губкой

Не спешите в магазин за дорогими чистящими средствами, а возьмите обычную губку. Этот простой предмет решит все проблемы с микроволновкой.

Просто положите чистую влажную губку или салфетку на поддон прибора и включите его на высокую мощность на две минуты.

Так вы размягчите, запекшиеся и прилипшие к внутренним стенкам, остатки пищи. А когда микроволновка остынет, сможете легко удалить всю грязь с помощью той же губки.

Кроме того, этот метод помогает избавиться от бактерий, большая часть которых гибнет от высокой температуры.

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