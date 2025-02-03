Вечная классика: Тейлор Свифт дополнила образ на 'Грэмми' эффектным маникюром

После грандиозного 2024 года, сделавшего ее самой богатой певицей мира и миллиардершей, Тейлор Свифт прибыла на церемонию вручения наград "Грэмми" в статусе триумфатора. И хотя она не выиграла ни в одной из шести номинаций, на красной дорожке от нее не могли отвести глаз.

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Все благодаря эффектному total red образу, в котором фирменную помаду певицы дополняло все – от маникюра до украшений. OBOZ.UA рассказывает, что выбрала звезда для своего эффектного выхода.

Для появления на дорожке "Грэмми" Свифт выбрала короткое красное платье Vivienne Westwood, полностью украшенное небольшими кристаллами. Асимметричная юбка обнажала длинные ноги певицы, которые подчеркнула их также красными босоножками на высоком каблуке. При этом подол юбки украшала подвеска в виде буквы Т на цепочке.

Отдельного внимания заслужил маникюр Свифта. За дизайном ногтей она обратилась к известной мастерице Лизе Вонг. И та решила повторить цвет и текстуру платья, в которое певица прибыла на церемонию. Слегка удлиненные ногтевые пластины звезды она покрыла ярким красным лаком и добавила сверкающий финиш поверх. Цвет лака перекликался с огромным рубином в золоте, который Тейлор надела на палец. Из украшений на ней также были массивные серьги с красными камнями.

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