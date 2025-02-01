Какой маникюр моден в 2025 году: тренды на любой случай

Маникюр – это не только элемент ухода за руками, но и немаловажная часть стиля. В 2025 году тренды нейл-арта обещают быть разнообразными, совмещая классические элементы с новыми креативными решениями.

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Тренды 2025 года ориентированы на индивидуальность, комфорт и выразительность. Важно не просто следовать моде, но и выбирать то, что больше всего соответствует вашим предпочтениям или настроению. В сети рассказали, какие оттенки и дизайны сейчас набирают популярность.

Mocha Mousse Nails

Mocha Mousse – цвет 2025 года от Pantone. По словам эксперта Ханны Мазз, это универсальный нейтральный оттенок. Mocha Mousse Nails – трендовый маникюр, напоминающий вкусный итальянский напиток мока. Это нежный, кремовый оттенок, сочетающий теплоту кофе и нежность молока. Такой маникюр выглядит роскошно, элегантно и уютно. Этот оттенок подходит к любому образу и стилю одежды, от повседневной до вечерней.

Темные, короткие ногти

"Темнее тона богаты и изысканны, поэтому эта тенденция идеальна для тех, кто хочет выглядеть элегантно, не прибегая к наращиванию ногтей", – отметила Ханна. Это универсальный вариант для тех, кто ценит лаконичность и элегантность. Глубокий черный – вечная классика, что всегда в тренде. Насыщенный бордовый придаст образу изысканности и загадочности.

Бархатные ногти

Тренд на бархатные ногти и магнитные гели набирает обороты. Это отличный выбор для тех, кто хочет немного больше блеска без лишнего декора. Бархатный эффект можно создать на любом цвете лака, от пастельных до насыщенных тонов.

Blooming Designs

Это нежный и романтичный стиль маникюра, вдохновленный красотой цветов. Гель-лаки, которые создают нестандартный акварельный эффект на ногтях, приобретают популярность. "Эта техника идеально подходит для мягких цветочных узоров. Креативность и универсальность таких дизайнов делает акцент на самовыражении", – отметила Ханна.

Нежные пастельные оттенки

Нюдовые оттенки, благодаря своей природной палитре, способны визуально удлинить ногти и сделать их более утонченными. Это воплощение элегантности, простоты и стиля. Благодаря своей универсальности они подходят для любого образа и ситуации. Нюдовый маникюр – это классика, которая подходит к любому стилю, от офисного до вечернего. Легкие оттенки бежевого, песочного, персикового или молочного создают стильный образ.

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