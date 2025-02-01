Новая функция на iPhone поможет в путешествиях: как подключить

Новая функция, интегрированная в стандартное приложение "Калькулятор" на iPhone, значительно упростит процесс конвертации валют и других единиц измерения во время путешествий. Это обновление доступно в iOS 18, позволяет быстро и удобно переводить деньги из одной валюты в другую, а также конвертировать различные величины, такие как вес, длина, площадь и многое другое.

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Эта функция, остававшаяся малоизвестной до недавнего времени, уже вызвала восхищение среди путешественников, оценивших ее удобство и практичность, отмечают в Mirror. Для использования функции конвертации валют необходимо открыть приложение "Калькулятор" на iPhone. В левой нижней части экрана находится кнопка "Режим калькулятора". После нажатия на нее нужно выбрать опцию "Преобразовать".

Далее пользователь может выбрать нужную валюту из меню, расположенного в верхней части экрана. Введя значение в любое из полей, конвертация отобразится автоматически во время ввода. Это позволяет мгновенно получать результаты пересчета, что особенно удобно при совершении покупок за границей.

Кроме конвертации валют, эта функция также позволяет преобразовывать другие единицы измерения, такие как площадь (например, из квадратных футов в квадратные метры), углы, данные, энергию, силу, топливо, длину, мощность, давление, скорость, температуру, время, об и вес. Это делает приложение "Калькулятор" универсальным инструментом для путешествий и повседневного использования.

К примеру, функция конвертации веса пригодится при проверке веса багажа, а конвертация скорости поможет ориентироваться на дорогах с другой системой измерения. Эта функция доступна на iPhone XR/XS и более новых моделях, работающих на iOS 18.

Помимо конвертации валют существует еще один полезный "хак" для пользователей iPhone, связанный с получением информации об авиарейсах. Для этого достаточно ввести номер рейса и код авиакомпании в приложении "Сообщения" или "Заметки" (например, BA 0285 для рейса British Airways).

iPhone автоматически распознает этот код и преобразует его в активную ссылку. Нажав на него, пользователь получает доступ к подробной информации о рейсе, включая карту полета, время отправления и прибытия, терминалы, номера выхода на посадку и информацию о багаже.

Эти две скрытые функции iPhone значительно упрощают жизнь путешественников, позволяя быстро и удобно конвертировать валюты и получать актуальную информацию об авиарейсах без необходимости использования посторонних приложений.

Ранее OBOZ.UA писал о функциях iOS 18.3, ставших доступными для владельцев iPhone 16.

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