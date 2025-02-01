Закуска 'Перепелиные ножки': как приготовить необычное блюдо

Если вам надоели обычные закуски и хочется удивить родных интересным блюдом, предлагаем приготовить "перепелиные ножки". Их вкус и внешний вид точно удивят каждого.

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Как приготовить закуску "Перепелиные ножки" в Instagram рассказала фудблогер Анна Ключник. В качестве "ножки" она использовала соломку.

Ингредиенты для теста

Кефир – 220 мл.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Мука – 250-300 гр.

Ингредиенты для начинки

Фарш – 500 гр.

Лук – 100 гр.

Чеснок

Соль

Перец

Дополнительные ингредиенты

Панировочные сухари

Яйца – 2 шт.

Соломка

Способ приготовления

1. К теплому кефиру добавляем все ингредиенты для теста, кроме муки. Перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем тесто без комочков. Отставляем на 15 минут.

3. В фарш натираем на терке лук, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

4. Тесто раскатываем в пласт, толщиной как на вареники и вырезаем круги.

5. На середину круга выкладываем соломку, чтобы торчать с обеих сторон. Сверху выкладываем фарш и залепляем, как вареники.

6. Разрезаем "вареник" пополам.

7. Каждую ножку обмакиваем сначала в яйцо, а затем – в панировочные сухари.

8. Обжариваем в большом количестве масла и небольшом нагреве до золотистости.

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