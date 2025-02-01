Закуска "Перепелиные ножки": как приготовить необычное блюдо
Если вам надоели обычные закуски и хочется удивить родных интересным блюдом, предлагаем приготовить "перепелиные ножки". Их вкус и внешний вид точно удивят каждого.
Как приготовить закуску "Перепелиные ножки" в Instagram рассказала фудблогер Анна Ключник. В качестве "ножки" она использовала соломку.
Ингредиенты для теста
- Кефир – 220 мл.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Мука – 250-300 гр.
Ингредиенты для начинки
- Фарш – 500 гр.
- Лук – 100 гр.
- Чеснок
- Соль
- Перец
Дополнительные ингредиенты
- Панировочные сухари
- Яйца – 2 шт.
- Соломка
Способ приготовления
1. К теплому кефиру добавляем все ингредиенты для теста, кроме муки. Перемешиваем.
2. Добавляем муку и замешиваем тесто без комочков. Отставляем на 15 минут.
3. В фарш натираем на терке лук, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
4. Тесто раскатываем в пласт, толщиной как на вареники и вырезаем круги.
5. На середину круга выкладываем соломку, чтобы торчать с обеих сторон. Сверху выкладываем фарш и залепляем, как вареники.
6. Разрезаем "вареник" пополам.
7. Каждую ножку обмакиваем сначала в яйцо, а затем – в панировочные сухари.
8. Обжариваем в большом количестве масла и небольшом нагреве до золотистости.
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