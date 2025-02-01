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Закуска "Перепелиные ножки": как приготовить необычное блюдо

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
87
Закуска 'Перепелиные ножки': как приготовить необычное блюдо

Если вам надоели обычные закуски и хочется удивить родных интересным блюдом, предлагаем приготовить "перепелиные ножки". Их вкус и внешний вид точно удивят каждого.

Видео дня

Как приготовить закуску "Перепелиные ножки" в Instagram рассказала фудблогер Анна Ключник. В качестве "ножки" она использовала соломку.

Закуска "Перепелиные ножки": как приготовить необычное блюдо

Ингредиенты для теста

  • Кефир – 220 мл.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Сода – ½ ч.л.
  • Мука – 250-300 гр.

Ингредиенты для начинки

  • Фарш – 500 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Чеснок
  • Соль
  • Перец

Дополнительные ингредиенты

  • Панировочные сухари
  • Яйца – 2 шт.
  • Соломка

Способ приготовления

1. К теплому кефиру добавляем все ингредиенты для теста, кроме муки. Перемешиваем.

2. Добавляем муку и замешиваем тесто без комочков. Отставляем на 15 минут.

Закуска "Перепелиные ножки": как приготовить необычное блюдо

3. В фарш натираем на терке лук, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

4. Тесто раскатываем в пласт, толщиной как на вареники и вырезаем круги.

5. На середину круга выкладываем соломку, чтобы торчать с обеих сторон. Сверху выкладываем фарш и залепляем, как вареники.

Закуска "Перепелиные ножки": как приготовить необычное блюдо

6. Разрезаем "вареник" пополам.

7. Каждую ножку обмакиваем сначала в яйцо, а затем – в панировочные сухари.

Закуска "Перепелиные ножки": как приготовить необычное блюдо

8. Обжариваем в большом количестве масла и небольшом нагреве до золотистости.

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