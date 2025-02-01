'Кобб': как готовится любимый салат Трампа

"Кобб" - это одно из самых популярных блюд в США. Это и салат, и закуска, и основное блюдо одновременно. А еще это любимый салат новоизбранного президента Дональда Трампа.

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Как приготовить "Кобб" так, чтобы он понравился не только Трампу, в Instagram рассказала фудблогер с ником marina frolova. Следует обратить внимание на достаточно интересную заправку.

Ингредиенты

Куриное филе – 250 гр.

Бекон – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Салат ромен – 100 гр.

Томаты черри – 100 гр.

Сыр голубой – 50 гр.

Лук красный – 30 гр.

Авокадо – ½ шт.

Ингредиенты для заправки

Лук красный – 10 гр.

Горчица дижонская – 1 ч.л.

Уксус винный красный – 1,5 ст.л.

Масло оливковое – 2 ст.л.

Перец черный молотый – ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления

1. Бекон нарезаем и обжариваем до золотистости.

2. Куриное филе смешиваем со специями и обжариваем до готовности.

3. Салат режем и выкладываем на тарелку. По центру выкладываем жареное филе.

4. Добавляем томаты черри, нарезанные половинками и лук, нарезанный кольцами.

5. Авокадо и яйца нарезаем ломтиками. Выкладываем в общую тарелку.

6. Присыпаем салат сыром.

7. Готовим заправку. Смешиваем в глубокой емкости все ингредиенты.

8. Заправляем салат и подаем на стол.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о плохих пищевых привычках Дональда Трампа.