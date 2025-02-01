"Кобб": как готовится любимый салат Трампа
"Кобб" - это одно из самых популярных блюд в США. Это и салат, и закуска, и основное блюдо одновременно. А еще это любимый салат новоизбранного президента Дональда Трампа.
Как приготовить "Кобб" так, чтобы он понравился не только Трампу, в Instagram рассказала фудблогер с ником marina frolova. Следует обратить внимание на достаточно интересную заправку.
Ингредиенты
- Куриное филе – 250 гр.
- Бекон – 100 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Салат ромен – 100 гр.
- Томаты черри – 100 гр.
- Сыр голубой – 50 гр.
- Лук красный – 30 гр.
- Авокадо – ½ шт.
Ингредиенты для заправки
- Лук красный – 10 гр.
- Горчица дижонская – 1 ч.л.
- Уксус винный красный – 1,5 ст.л.
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Перец черный молотый – ч.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
Способ приготовления
1. Бекон нарезаем и обжариваем до золотистости.
2. Куриное филе смешиваем со специями и обжариваем до готовности.
3. Салат режем и выкладываем на тарелку. По центру выкладываем жареное филе.
4. Добавляем томаты черри, нарезанные половинками и лук, нарезанный кольцами.
5. Авокадо и яйца нарезаем ломтиками. Выкладываем в общую тарелку.
6. Присыпаем салат сыром.
7. Готовим заправку. Смешиваем в глубокой емкости все ингредиенты.
8. Заправляем салат и подаем на стол.
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