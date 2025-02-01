Как правильно загружать стиральную машину: в сети разгорелась дискуссия

Недавно в сети вспыхнула дискуссия по поводу правильного количества белья, которое следует класть в стиральную машину, чтобы обеспечить надлежащую стирку одежды.

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Все началось с того, что одна пользовательница TikTok опубликовала видео, на котором она скачивает стиральную машину наполовину, сказав, что это потому, что так "в стиральной машине достаточно места для перемещения одежды, чтобы одежда была должным образом очищена".

В этой связи эксперт по бытовой технике рассказал, как на самом деле нужно загружать стиральную машину, и, кажется, все это время мы делали это неправильно.

Мэтью Айрес из RDO Kitchens and Appliances принял участие в дебатах под этим видео. Эксперт подтвердил, что для достижения наилучших результатов мы должны стремиться скачивать наши машины примерно до 75% полной мощности.

"Важно быть экономным, заполняя ваши стиральные и стирально-сушильные машины, обеспечивая при этом наилучшую производительность своих приборов. Доступны различные размеры стиральных машин, от малой до средней и большой загрузки, которые могут вместить более 10 кг одежды при использовании. Емкость стиральной машины всегда измеряется весом сухой одежды", - написал он.

Информацию о размере загрузки машин можно найти либо на самой машине, либо в руководстве пользователя, где указано максимальное количество одежды, которое должно содержать стиральная машина.

"Загружая машину, убедитесь, что вы не трамбуете белье. Одежда должна быть в свободной куче, поэтому если вам придется толкать белье, чтобы поместить больше, вы перегружаете свою стиральную машину", - пояснил эксперт.

Он объяснил, что оставляя немного места, вы даете вашей одежде пространство для передвижения, и при этом вода и моющее средство могут эффективно очистить вашу одежду.

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