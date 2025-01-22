Как избавиться от плесени в стиральной машине: простой лайфхак

Из-за влажности в наших стиральных машинах может скапливаться плесень, грязь и известковый налет. Это не только выглядит неэстетично, но и вызывает неприятный запах. Кроме того, эта плесень может оставлять пятна на одежде.

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Хорошая новость состоит в том, что от нее легко избавиться с помощью отбеливателя, но чтобы предотвратить появление плесени снова и снова, нужно регулярно практиковать эту привычку во время стирки, пишет OBOZ.UA.

Для этого нужно смазать тряпку в жидком отбеливателе и пройтись ею по пятнам плесени в вашей стиральной машине. Дайте постоять некоторое время. Затем промойте и повторите процедуру.

Если даже после нескольких обработок, плесень появляется снова, следует задуматься над более радикальными действиями. К примеру, заменить резиновый уплотнитель. Вы можете сделать это самостоятельно. Найдите марку и модель стиральной машины, купите новый уплотнитель, разберите эту присоску с помощью отвертки и присоедините новую.

Кроме того, между стиркой следует открывать свою машину и проветривать ее. Таким образом, вы убережетесь от появления плесени и неприятного запаха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от известкового налета и плесени в стиральной машине.

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