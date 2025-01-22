Что нового в iOS 18.3: какие функции доступны владельцам iPhone 16

Компания Apple продолжает совершенствовать свою мобильную операционную систему, и новая бета-версия iOS 18.3 приносит ряд важных изменений. Основной акцент сделан на улучшении функционала и удобстве пользования.

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Нововведения коснулись системы оповещений, камеры, обработки PDF-документов, а также искусственного интеллекта Visual Intelligence. Кроме того, эксклюзивные функции iPhone 16 расширяют возможности смартфонов последнего поколения.

Apple временно отключила категорию сведений "Новости и развлечения", что может свидетельствовать о грядущих изменениях в этой функции. Компания, вероятно, работает над ее усовершенствованием или подготовкой к полному обновлению. Пользователи, желающие настроить другие категории сведений, могут сделать это через раздел "Параметры" в настройках. Такие изменения свидетельствуют о намерениях Apple сделать систему уведомлений еще более персонализированной.

Новые возможности камеры

Apple переименовала функцию AE/AF Lock, которая теперь называется "Блокировка фокусировки и экспозиции". Это сделано для того, чтобы пользователям было проще понимать ее предназначение. Функция доступна в меню "Управление камерой" и помогает зафиксировать настройки съемки для получения стабильных фотографий и видео. Такое обновление станет особенно полезным для пользователей iPhone 16, активно использующих камеру для создания контента.

Упрощенное взаимодействие с Genmoji

Приложение "Сообщения" получило новую возможность быстрого создания персонализированных эмодзи Genmoji. Теперь эта функция доступна при нажатии на значок "+". Это улучшение позволяет пользователям быстрее выражать эмоции с помощью уникальных стикеров, что придает больше индивидуальности в общении.

Улучшенное редактирование PDF

В iOS 18.3 система стала предупреждать пользователей, что обрезанные фрагменты в документах PDF не удаляются полностью. Сообщение указывает, что скрытые части могут оставаться доступными в некоторых программах. Это важное обновление для тех, кто работает с конфиденциальной информацией, поскольку теперь пользователи будут более осмотрительными при редактировании документов.

Функции Visual Intelligence для iPhone 16

Последняя бета-версия iOS 18.3 включает в себя новые возможности Visual Intelligence, работающие исключительно на смартфонах iPhone 16. Эта технология направлена на расширение возможностей камеры и искусственного интеллекта в системе.

Добавление событий в "Календарь"

Первое новшество Visual Intelligence позволяет автоматически добавлять события в приложение "Календарь" путем сканирования афиш, флаеров или других документов с датами. Функция была анонсирована еще во время презентации iPhone 16 в сентябре 2024 года. Чтобы воспользоваться ею, достаточно навести камеру на документ, после чего система автоматически распознает дату и предложит ее добавить в "Календарь".

Еще одна полезная функция Visual Intelligence расширяет возможности камеры, позволяя распознавать растения, животных и насекомых в режиме реального времени. Хотя приложение "Фото" уже имеет подобную опцию, новое обновление позволяет использовать идентификацию прямо с камеры. Это значительно упрощает процесс и делает взаимодействие с окружающим миром еще более информативным.

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