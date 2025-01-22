Новое исследование выявило самые популярные цвета для новых автомобилей в течение 2024 года, при этом тот же оттенок получает первое место уже семь лет подряд.

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Хотя выбор правильной модели имеет ключевое значение для покупателей новых автомобилей, многие автолюбители одинаково привередливы относительно выбираемого цвета. Общество производителей и торговцев двигателями (SMMT) Великобритании заявляет, что серый цвет является самым распространенным выбором, пишет Auto Express.

Пол Баркер, редактор этого автомобильного издания, подчеркнул, что одной из ключевых причин, почему так многие водители выбирают серый цвет, является избегание риска потери стоимости на рынке подержанных товаров.

"Опубликованы данные о новых цветах автомобилей SMMT, показывающих, что одержимость Британии серым не теряет обороты. Серый седьмой год занимает первое место, а черный держится на втором месте", - сказал он.

По данным SMMT, 27,8 процента всех новых автомобилей, проданных в Великобритании в течение 2024 года, были окрашены в какой-то серый оттенок с другими популярными цветами, включая черный и белый.

Самым немонохромным оттенком был синий, на который приходилось 14,9% новых автомобилей в течение 12-месячного периода, а красный занял пятое место.

Более экзотические варианты цвета новых автомобилей, в том числе зеленый, оранжевый и желтый, также попали в десятку лучших, но на них приходилось лишь 4,7 процента новых автомобилей вместе взятых.

Топ-10 самых популярных цветов автомобилей в 2024 году

Серый – 27,8% Черный – 21,7% Синий – 14,9% Белый – 14,9% Красный – 7,0% Серебро – 6,3% Зеленый – 3,5% Оранжевый – 0,6% Желтый – 0,6% Бронза – 0,3%

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