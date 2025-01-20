Как ухаживать за подержанным авто, чтобы продать дорого: советы от эксперта

Водителям, желающим получить лучшую цену, продавая свой автомобиль, советуют следовать двум советам в течение всего времени, пока они владеют этим транспортным средством.

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Эксперт по автомобилям Адам Моррис на YouTube-канале ReDriven опубликовал видео, в котором дал советы по обслуживанию и модификациям, которые действительно повысят стоимость машины при продаже в будущем.

Хотя многие автомобилисты любят персонализировать свою машину с помощью различных аксессуаров, Моррис предупредил, что большинство покупателей не оценят ваши старания.

Автомобильный эксперт призвал избегать особо ярких внешних аксессуаров, таких как большие спойлеры, обвесы и большие диски.

Тем не менее, Моррис предположил, что желающие придать своему автомобилю необычный вид все равно могут установить изысканные аксессуары и запчасти, произведенные производителем, без особого снижения стоимости автомобиля.

Также он порекомендовал водителям четко соблюдать интервалы обслуживания, рекомендованные производителем, чтобы повысить стоимость и спрос на автомобиль.

"Как правило, если ваш автомобиль обслуживался в соответствии с интервалами, указанными в бортовом журнале, у вас есть большие шансы соблазнить покупателей. Если вы начинаете пропускать обслуживание либо через лень, либо из-за нежелания тратить деньги, помните, что вы потеряете эти средства во время перепродажи. Теперь тег "неполная история обслуживания" будет навсегда следовать за этим автомобилем", – сказал он.

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