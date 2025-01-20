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Самый легкий рецепт имбирного печенья: справится даже ребенок

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Самый легкий рецепт имбирного печенья: справится даже ребенок

Имбирное печенье – любимая зимняя выпечка как у взрослых, так и у детей. К тому же оно очень легко готовится и достаточно удобно для людей, которые очень заняты и не могут выполнить все процессы за один раз.

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Например, тесто можно сделать заранее и заморозить, а затем вытащить из морозилки тогда, когда у вас будет больше времени на приготовление и выпекание. OBOZ.UA предлагает рецепт идеального имбирного печенья.

Самый легкий рецепт имбирного печенья: справится даже ребенок

Ингредиенты:

  • 300 г молотого миндаля
  • 3 столовые ложки меда
  • 3 столовые ложки масла
  • 1 чайная ложка молотого мускатного ореха
  • 1,5 чайные ложки корицы
  • 1,5 чайные ложки молотого имбиря
  • 100 г сахарной пудры смешать с 1,5 столовыми ложками воды
  • 100 г сахарной пудры смешать с 3 столовыми ложками какао-порошка и 2 столовыми ложками воды.

Способ приготовления:

Сначала в миске смешайте мед и масло до однородности. Затем добавьте молотый миндаль и специи и перемешайте до однородности.

Положите тесто между двумя кусками бумаги для выпечки и раскатайте. Затем поставьте в морозилку на 45 минут или пока тесто не станет жестким.

Разогрейте духовой шкаф до 180C/160C. Снимите верхний слой выпечки и вырежьте формочками печенье.

Переложите в большой прямоугольный керамический противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте от 8 до 10 минут, пока края не станут золотистыми.

Перед украшением оставьте до полного охлаждения.

Самый легкий рецепт имбирного печенья: справится даже ребенок

Для украшения вам понадобятся два кондитерских мешка, один с белой глазурью, а другой – с шоколадной глазурью (если ваша смесь для глазури немного сухая, добавьте воды). Украсьте и оставьте застывать, пока вы не будете готовы смаковать.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить имбирное печенье без сахара.

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