Раскрыты детали о новом 'Аватаре': Кэмерон показал несколько кадров

Поклонники эпической саги "Аватар" снова погрузятся в фантастический мир Пандоры. Режиссер Джеймс Кэмерон подтвердил, что треть "Аватар: Огонь и пепел" выйдет в конце 2025 года, 19 декабря.

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После невероятного успеха "Аватара" и его продолжения "Аватар: Путь воды", новая история откроет перед зрителями еще больше впечатляющих локаций и неизведанных культур На'ви. На этот раз Джейк Салли и его семья отправятся в путешествие в новый клан, который имеет собственное видение гармонии с природой. Однако эта встреча может привести к непредсказуемым последствиям.

Новый номер журнала Empire представил эксклюзивное интервью с Кэмероном и свежие концептарты будущего фильма. Одним из ключевых открытий стал "Клан Эша" – сообщество Нави, которое пережило тяжелые испытания и имеет жесткого лидера. Ее возглавляет Варранг, роль которой исполнила Уна Чаплин. Кэмерон подчеркнул, что этот персонаж не является однозначным антагонистом, а ее мотивы глубже, чем кажется на первый взгляд.

"Варанг — это лидер, которая прошла через трудные времена и закалилась в борьбе. Она готова на все ради своего народа, даже на поступки, которые могут показаться жестокими", – рассказал режиссер. По его словам, в третьей части саги не будет традиционного разделения на "добрых" и "плохих". Если в предыдущих фильмах главной угрозой выступали люди, то в этот раз конфликт может возникнуть и среди самих Нави.

Кроме "Клана Эша", в фильме появятся еще одни необычные жители Пандоры – торговцы ветром. Они являются своеобразными кочевниками, путешествующими по небу на огромных существах. Кэмерон сравнил их с караванами, пересекавшими Средневековую "Дорогу пряностей". Режиссер также отметил, что эти персонажи придадут истории новый, более легкий и увлекательный аспект.

По словам Кэмерон, Уна Чаплин исполнила свою роль настолько искусно, что ее талант стал еще более заметным после доработки анимации. Варранг будет серьезным соперником для Джейка Салли, однако ее образ не будет ограничиваться только конфликтной стороной. "Она враг, но Чаплин сделала ее настоящей и живой", — подчеркнул режиссер.

Как и в предыдущих частях, в фильме зрителей поразит детализированный мир Пандоры и его уникальные жители. Кэмерон пообещал, что сцены полетов на гигантских существах торговцев ветром станут еще одним визуальным чудом серии.

Напомним, что вторая часть, "Аватар: Путь воды", собрала более 2 миллиардов долларов в мировом прокате. Учитывая успех предыдущих фильмов, ожидания от "Огня и пепла" невероятно высоки.

"Аватар: Огонь и пепел" станет третьим из пяти запланированных фильмов франшизы. Четвертая и пятая части также находятся в разработке, а Кэмерон продолжает работать над расширением этой грандиозной киновселенной.

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