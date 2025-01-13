Без хвоста и синей кожи: как выглядит Сэм Уортингтон, сыгравший Джейка Салли в фильме Аватар

В 2009 году коллекция шедевров мирового кинематографа пополнилась еще одним незаурядным произведением. На экраны вышел фильм Джеймса Кэмерона "Аватар".

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Картина мгновенно приобрела статус культовой, благодаря новаторским идеям режиссера и мастерству талантливых актеров — Сэма Уортингтона (Джейк Салли) и Зои Салданы (Нейтири), сыгравших в "Аватаре" главные роли.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, как выглядит в реальной жизни "Джейк Салли" без грима и в каких фильмах он снимался.

После "Аватара" кинематограф стал другим

По мнению критиков "Аватар" Камерона произвел настоящую "революцию" в кинематографе, изменив представления о его возможностях. Что касается зрителей, то большинство из них были в восторге от невероятного по красоте мира планеты Пандора.

Не последняя роль в популярности "Аватара" принадлежит и актеру Сэму Уортингтону, герой которого Джейк Салли стал символом борьбы, любви и единения с природой.

Где еще снимался Уортингтон?

Сэм Уортингтон, австралийский актер. Кроме двух частей "Аватара" Сэм был занят в многих проектах, а успех 2009 г. сделал его еще более востребованным. И на сегодня в фильмографии актера уже более 40 успешных работ.

Как выглядит Сэм Уортингтон в реальной жизни?

В реальной жизни актер выглядит не так, как его фантастический персонаж персонаж. У него обычная, а не синяя кожа и нет хвоста. И в целом Сэм Уортингтон привлекательный, современный и стильный мужчина.

Он женат на австралийской модели Ларе Бингл. Супруги воспитывают троих детей и живут довольно скромно по меркам мировых звезд. Да и сам Уортингтон не отличается любовью к светским тусовкам, он редко появляется там, предпочитая проводить время с семьей.

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