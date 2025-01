Что смотрят украинцы на Netflix: названы самые популярные фильмы

Стриминговый гигант Netflix стал неотъемлемой частью досуга многих украинцев. Ежемесячно платформа пополняет свою библиотеку новыми лентами, быстро становящимися любимыми среди зрителей.

Видео дня

Среди самых популярных фильмов в Украине оказались как глобальные хиты, так и локальные отражающие национальные интересы сюжеты. Любопытно, что зрители все чаще выбирают драмы, триллеры и документальные фильмы, хотя комедии и боевики остаются неизменными фаворитами.

Рейтинги платформ свидетельствуют, что вкусы украинцев становятся все более разнообразными. В Netflix поделились, какие именно ленты привлекли наибольшее внимание в этом месяце.

Что интересного посмотреть на Netflix

"Буча" (Bucha)

Мощная драма переносит зрителя в сердце войны на Украине. В центре сюжета — Константин, рискующий жизнью, чтобы помочь мирным жителям избежать ужасов войны. Он пересекает заблокированные границы и попадает на территории, оккупированные российскими войсками, стремясь обеспечить безопасный путь для ищущих свободы.

Лента изображает глубокие человеческие драмы, подчеркивая как героизм, так и сложные нравственные дилеммы, с которыми сталкиваются персонажи. В основе фильма реальные события, что делает его еще более эмоционально влиятельным.

"Ручная кладь" (Carry-On)

Это напряженный триллер, действие которого разворачивается в канун Рождества. Главный герой – сотрудник службы безопасности аэропорта, который сталкивается с опасным испытанием. В то время как праздничная атмосфера властвует вокруг, его заставляют пойти на рискованный шаг: пропустить опасный предмет на борт самолета. В течение нескольких часов ему предстоит разгадать планы загадочного пассажира, спасая жизнь пассажиров рейса.

Фильм наполнен интригующими сюжетными поворотами, держащими зрителя в напряжении до самого финала. Высокое напряжение, моральные дилеммы и опасность создают идеальный рецепт для увлекательного триллера.

"Гринч" (The Grinch)

В сказочном городке Whoville готовятся к самому любимому празднику – Рождеству. Но не все в восторге от этой идеи. Гринч – ворчливый зеленый герой с большим сердцем (скрытым глубоко внутри), задумывает грандиозный план – остановить Рождество раз и навсегда. Его цель – похитить праздничное настроение у жителей города.

Но неожиданно на его пути появляется искренняя добрая девочка, которая может изменить не только его планы, но и сердце. Эта адаптация классической истории Dr. Seuss оживает благодаря современной анимации и остроумному юмору. Фильм учит, что настоящее Рождество – это не подарки или украшения, а тепло в сердцах и доброта.

"БожеВільні" (Diagnosis: Dissent)

Это драматический фильм 2023 года, погружающий зрителя в глубины сложных социальных и политических вопросов. Лента исследует темы несогласия, протеста и борьбы за правду.

Сюжет: 1970-е годы. СССР. Андрей Довженко, молодой и свободолюбивый музыкант, попадает в жернова карательной психиатрии. За любовь к запрещенной западной музыке он обвиняется в "вялой шизофрении" и заключен в психиатрическую больницу. В этом страшном месте, где реальность переплетается с бредом, Андрей сталкивается с бесчеловечными пытками и психологическим давлением. Разрываясь между желанием выжить и чувством долга перед другими невинными жертвами системы, он решает бороться за правду.

"То Рождество" (That Christmas)

Сюжет: в волшебном городке Веллингтон-он-Си Рождество приобретает неожиданный поворот, когда сильнейшая снежная буря в истории разрушает все тщательно составленные праздничные планы. От сорванных семейных встреч до оказавшихся на мели путешественников весь город должен собраться вместе, чтобы преодолеть хаос.

Даже Санта-Клаус подвергается трудностям, поскольку его обычный маршрут заблокирован, что ставит под угрозу рождественские доставки. Среди шквала снега и несчастных случаев завязываются дружеские отношения, расцветают романы, а настоящее значение праздничного сезона сияет ярче, чем когда-либо.

"Секреты домашних животных 2" (The Secret Life of Pets 2)

Любимые герои попадают в новые увлекательные приключения. Пес Макс, его подруга Гиджет и другие домашние питомцы сталкиваются с неожиданными вызовами, заставляющими их проявить новые таланты и преодолеть свои страхи. Этот мультфильм – это настоящее путешествие, полное смеха, дружбы и неожиданных поворотов.

"Любовная афера" (The Love Scam)

Времена трудны даже в мире романтических комедий. В этом фильме Умберто Картени двум братьям в Неаполе грозит почти непременное выселение именно тогда, когда Вито (Антонио Фоллетто) пытается обеспечить единоличную опеку над сыном после того, как его партнерша уехала на родину. Его брат Антонелло (Винченцо Немолато), милый, но безответственный, проигнорировал счета, поэтому старый дом их семьи теперь перешел в руки богатого застройщика. Пытаясь остаться в доме, который построил их дедушка, и не потерять опеку над малолетним сыном Вито Наполеоном, двое мужчин разрабатывают схему, чтобы ухаживать за дочерью застройщика Марины (Лаура Адриани), и впоследствии расплатиться с компанией ее отца его же собственными деньгами.

"Номер 24" (Number 24)

Это драматический фильм, действие которого разворачивается в канун Второй мировой войны в Норвегии. Лента повествует о сложном выборе, который приходится делать молодому норвежцу, стремящемуся противостоять нацистской оккупации. Его решение оказывает непосредственное влияние на его собственную жизнь и будущее всей страны.

"Наш маленький секрет" (Our Little Secret)

Трогательная романтическая комедия, обещающая подарить зрителю незабываемые эмоции. Фильм рассказывает историю двух бывших любовников, случайно встречающихся снова, уже будучи в новых отношениях. Неожиданный поворот судьбы состоит в том, что их новые партнеры оказываются братом и сестрой.

Эта забавная ситуация заставляет бывших влюбленных снова столкнуться со своими чувствами и скрывать прошлое от своих новых половинок. Фильм полон неожиданных поворотов, романтических моментов и юмористических ситуаций, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

"Батальон 6888" (The Six Triple Eight)

Это историческая драма, основанная на реальных событиях Второй мировой войны, рассказывающая о чрезвычайной истории полностью женского, темнокожего военного подразделения. Фильм фокусируется на их важном вкладе в победу союзников, в частности, на их задаче рассортировать миллионы писем, которые накопились во время войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о фильмах, получивших самую высокую оценку на Rotten Tomatoes.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.