В новых 'Хрониках Нарнии' Аслан будет женщиной: кто может получить роль

Мир магии, львов и ведьм снова оживает на экране, и в этот раз с неожиданным поворотом. В новой экранизации "Хроник Нарнии" от Netflix образ Аслана, главного духовного проводника Нарнии, возможно, получит женское воплощение.

Видео дня

По сообщениям инсайдеров, легендарная Мэрил Стрип ведет переговоры об участии в проекте. Детали рассказало издание Deadline.

Классика в новом воплощении

Аслан, созданный британским писателем К. С. Льюисом, всегда был центральным персонажем "Хроник Нарнии". В книгах он – могучий лев, мудрый, добрый и всесильный, своеобразная аллегория Христа. Образ Аслана всегда трактовался как мужской, что соответствовало христианскому подтексту произведения. Но Netflix, похоже, решил переосмыслить обычный подход, предложив современную интерпретацию.

И хотя новость о Мэрил Стрип еще не подтверждена официально, источники авторитетного издания Deadline отмечают, что студия серьезно рассматривает ее кандидатуру. Если договоренности состоятся, это станет одним из самых неожиданных и одновременно резонансных кастингов в истории фэнтези-фильмов.

Что известно о новой экранизации

Netflix планирует экранизировать все семь книг из цикла, начиная с "Племянника чародея" – приквела к событиям "Льва, Белой Ведьмы и шкафа". Этот фильм расскажет историю создания Нарнии и знакомство с первым королем – молодым Дигори Кирке, а также Полли Пламмер.

Пока ни один актер официально не утвержден, но слухи распространяются с бешеной скоростью. К примеру, Дэниел Крейг, известный по роли Джеймса Бонда, якобы рассматривается на роль экстравагантного и опасного дяди Эндрю, а певица Charli XCX – на роль молодой Белой Ведьмы, которую в предыдущих фильмах сыграла Тильда Свинтон.

Руководство над проектом Netflix доверили Грети Гервиг. В 2022 году она официально стала постановщицей первых двух фильмов.

Когда премьера новой "Нарнии"

Премьера первого фильма запланирована в День благодарения 2026 года. Перед дебютом на Netflix он получит эксклюзивный двухнедельный прокат в формате IMAX.

Фантастический мир Нарнии давно пленил сердца зрителей и читателей. Впервые "Хроники Нарнии" адаптировали в 1979 году как анимационный фильм, а с 2005 по 2010 годы мир увидел успешную кинотрилогию от Disney и Walden Media, собравшей более 1,5 миллиарда долларов в мировом прокате.

В 2018 году Netflix получил полное право на франшизу и объявил о намерениях перезапустить ее с новым видением.

Также OBOZ.UA рассказывал о самых интересных новинках, которые должны выйти в апреле.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.