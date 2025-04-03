Как отключить слежку за вашей активностью на Android: инструкция

В мире цифровых технологий, где персональные данные становятся объектом постоянного сбора, важно знать, как защититься. Android-устройства, связанные с Google, активно собирают информацию через сервисы, например Поиск, Карты, Ассистент. Если вы хотите ограничить этот сбор и взять под контроль конфиденциальность, стоит просмотреть параметры смартфона.

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Полностью избежать сбора данных в современном цифровом мире сложно, но минимизировать его вполне возможно. Эксперты подчеркнули, что, уделив несколько минут настройкам смартфона, можно получить больший контроль над собственной конфиденциальностью.

Что такое шпионское программное обеспечение

Шпионское ПО – это тип вредоносного кода, скрыто работающий на устройстве и собирающий частную информацию: пароли, данные банковских карт, историю просмотров и т.д. Такие приложения часто маскируются под обычные приложения или обновления системы.

Даже несмотря на безопасность Google Play, часть шпионских приложений все же проникает в систему. Сигналами заражения могут быть быстрая разрядка аккумулятора, самопроизвольная перезагрузка, торможение работы и появление подозрительных окон.

Чтобы проверить устройство, следует:

пересмотреть разрешения установленных приложений; удалить подозрительные программы; выполнить сброс до заводских настроек; установить антивирус для предупреждения будущих угроз.

Как уменьшить цифровую слежку: настройка Android

Android позволяет частично контролировать, какие данные собирает Google. Вот ключевые действия, которые следует выполнить.

Выключение голосовых записей Google

При использовании голосовых команд в Google Ассистенте или Поиске компания сохраняет аудиозаписи ваших запросов. Это можно отключить:

Откройте страницу "Отслеживание действий" Google.

Перейдите в раздел "История веб- и программной активности".

Нажмите кнопку "Управление историей".

Снимите флажок "Сохранять аудиозаписи голосового управления".

После этого Google не будет сохранять новые голосовые команды, хотя Ассистент и дальше будет работать.

Ограничение доступа к геолокации

Геолокация – одна из самых ценных категорий данных, используемых для рекламы, навигации и аналитики. Чтобы ограничить доступ к местоположению:

Откройте Настройки > Местоположение.

Просмотрите список приложений, имеющих доступ.

Для каждого из них выберите один из вариантов: "Разрешить только при использовании" или "Не разрешать".

Это поможет избежать постоянной слежки даже тогда, когда приложения не активны.

Проверка разрешений приложений

Регулярно просматривайте, какие приложения имеют доступ к микрофону, камере, контактам, файлам и т.д.: Настройки – Программы – Разрешения приложений.

Выключайте лишние доступы для подозрительных или ненужных приложений.

Советы для дополнительной защиты

Загружайте приложения только из официального магазина Google Play.

Проверяйте отзывы и рейтинг приложений перед установкой.

Избегайте нажатия на подозрительные ссылки в письмах и мессенджерах.

Используйте проверенные антивирусные программы с регулярными обновлениями.

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