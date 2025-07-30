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Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Юлия Потерянко
NewsLife
5 минут
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Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Когда летняя жара притягивает на морское побережье множество людей, более опытные любители путешествий по Европе выбирают отправиться вглубь континента – к озерам. Кроме приятного микроклимата, они предлагают туристам средневековые замки и виноградники, уютные деревни, величественные монастыри и соборы.

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Конечно, номером один в списке европейских озер остается итальянское Комо. Поэтому здесь бывает слишком людно и шумно. Для тех же, кто ищет покоя, издание National Geographic собрало список из пяти замечательных европейских озер, которые также стоят вашего визита.

Боденское озеро, Германия

Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Хотите позавтракать в Германии, пообедать в Австрии и поужинать в Швейцарии? Боденское озеро с его захватывающими видами на Альпы раскинулось на территории этих трех стран и предлагает своим гостям необычное сочетание красоты, истории и культуры. Третье по величине озеро Центральной Европы – это потрясающее зрелище, независимо от того, хотите ли вы покататься по его водам на пароме или каноэ, или же сесть на велосипед и проехать по кольцевой велодорожке длиной 260 км.

Это озеро – словно Европа в миниатюре: оно сочетает в себе пляжи, сады, виноградники, заселенные многочисленными видами птиц водно-болотные угодья, лесистые ущелья, исторические города и художественные галереи. Обязательно посетите здесь город Меерсбург с его каменными стенами, сказочными пейзажами, винными тавернами и средневековым замком с башнями. А в городке Унтерульдинген полюбуйтесь свайными жилищами бронзового века – частью мирового наследия ЮНЕСКО. Проложите свой путь через основанный во времена Римской империи Констанц и полюбуйтесь городским собором. И непременно посетите остров Майнау, покрытый роскошными садами. За южным колоритом отправляйтесь в наполненный пастельными домиками Линдау, где можно наслаждаться мороженым в открытых кафе и любоваться видами озера из гавани, охраняемой маяком и каменным баварским львом.

Алкева, Португалия

Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Огромное водохранилище площадью более 245 квадратных километров находится в регионе Алетенжу. Его зеленовато-голубой плес во многом напоминает северный фьорд. Расположенный у границы с Испанией, самый большой искусственный водоем Португалии представляет собой лабиринт затопленных долин, узких заливов и островов. Приезжайте сюда летом, чтобы покататься на сапборде или каяке, намотать несколько километров вдоль берега на велосипеде или погулять пешком. Также захватите с собой одежду для купания. Пляж Прайя-Флувиал-де-Монсараш с его пудровым песком и Центром водных видов спорта предлагает широкий выбор развлечений.

Конечно, есть что посмотреть и в окрестностях озера Алкева. Так по гранитным валунам на его берегу живописно спускается Монсараш – одно из самых красивых сил Португалии. Его венчает замок, построенный королем Динишем в XIV веке, а по местным мощеным улочкам когда-то бродили рыцари-тамплиеры. Ночью непременно полюбуйтесь звездами в заповеднике "Темное небо Алкевы" – первом в мире месте для наблюдения за ночными небесными светилами. Здесь можно совершить ночную прогулку на каноэ или поучиться астрофотографии.

Озеро Бохинь, Словения

Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Самым популярным озером Словении является Блед. Но отъедьте на 30 минут в южном направлении и вы увидите скрытую жемчужину – Бохинь. Его окружают потрясающе красивые зубчатые известняковые вершины Юлийских Альп. Горные пики возвышаются над пронзительно-синем плесом в национальном парке Триглав.

На западном берегу озера, в тихом селе Уканц, есть галечный пляж, где можно освежиться и искупаться. Разбейте палатку в экологическом кемпинге Бохинь, где можно покататься на каяке, сапборде или каноэ. Здесь также организуют разнообразные туристические активности: от спелеологии, каньонинга и скалолазания до сырных туров и дегустации шнапса. Окрестности Уканца дикие, гористые и поросшие густым лесом. Канатная дорога поднимет вас в город Вогель, откуда открывается вид на озеро с высоты птичьего полета. Отправляйтесь также на прогулки по альпийским лугам и нетронутым лесам. Водопад Савица высотой 75 метров, который срывается со скал Комарчи – еще одна точка притяжения для туристов.

Озеро Перуча, Хорватия

Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Эта жемчужина Далмации обрамлена удивительными известняковыми горами. Расположено озеро Перуча всего в нескольких километрах от Адриатического побережья Хорватии. Длинный извилистый водоем является идеальным местом для единения с природой. Самое большое искусственное озеро Хорватии, образованное плотиной на реке Цетина, прекрасно подходит для велосипедных или пеших прогулок, заплывов на лодках к тихим пляжам и бухтам.

На северном берегу сонная каменная деревня Гарьяк предлагает своим гостям захватывающие виды на скалистые горы Динара и Свила. Самим озером отсюда лучше любоваться рано утром, когда его бирюзовые воды превращаются в ровное зеркало, едва покрытое туманом. Кемпинг "Перуча", окружённый лесом и пляжами со светлым песком, предлагает вам возможность заняться греблей, каякингом, сапсерфингом, дайвингом, верховой ездой и горным велосипедом. Пройдите немного севернее, чтобы увидеть чудо природы – Око Земли – круглый карстовый источник, который берет начало в реке Цетина.

Охридское озеро, Северная Македония

Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Это удивительное озеро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный между горами Северной Македонии и восточной Албании, зеленовато-голубой водоем является одним из самых старых и глубоких озер в Европе. Летом туристов здесь ждут купание в прозрачной воде, пикники на галечных пляжах восточного берега, таких как Потпеш и Лабино, и розово-фиолетовые закаты.

Северный берег Охрида – это привлекательное место для прогулки. Набережная здесь прижимается к скалистым пляжам, а старинный город такого же названия ведет своими извилистыми улицами к старинным православным церквям и руинам средневекового форта. В прибрежных ресторанах подают местные деликатесы, такие как уха из озерной форели с лимоном и чесноком. А еще здесь угощают македонскими винами. За пределами Охрида вас ждут такие культурные достопримечательности, как расположенный высоко на скале купольный монастырь Святого Наума, построенный в византийском стиле и украшенный фресками, а также реконструированные свайные сооружения бронзового и железного веков в Заливе костей.

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