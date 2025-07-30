Забудьте о Комо: туристам посоветовали 5 живописных озер в Европе

Когда летняя жара притягивает на морское побережье множество людей, более опытные любители путешествий по Европе выбирают отправиться вглубь континента – к озерам. Кроме приятного микроклимата, они предлагают туристам средневековые замки и виноградники, уютные деревни, величественные монастыри и соборы.

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Конечно, номером один в списке европейских озер остается итальянское Комо. Поэтому здесь бывает слишком людно и шумно. Для тех же, кто ищет покоя, издание National Geographic собрало список из пяти замечательных европейских озер, которые также стоят вашего визита.

Боденское озеро, Германия

Хотите позавтракать в Германии, пообедать в Австрии и поужинать в Швейцарии? Боденское озеро с его захватывающими видами на Альпы раскинулось на территории этих трех стран и предлагает своим гостям необычное сочетание красоты, истории и культуры. Третье по величине озеро Центральной Европы – это потрясающее зрелище, независимо от того, хотите ли вы покататься по его водам на пароме или каноэ, или же сесть на велосипед и проехать по кольцевой велодорожке длиной 260 км.

Это озеро – словно Европа в миниатюре: оно сочетает в себе пляжи, сады, виноградники, заселенные многочисленными видами птиц водно-болотные угодья, лесистые ущелья, исторические города и художественные галереи. Обязательно посетите здесь город Меерсбург с его каменными стенами, сказочными пейзажами, винными тавернами и средневековым замком с башнями. А в городке Унтерульдинген полюбуйтесь свайными жилищами бронзового века – частью мирового наследия ЮНЕСКО. Проложите свой путь через основанный во времена Римской империи Констанц и полюбуйтесь городским собором. И непременно посетите остров Майнау, покрытый роскошными садами. За южным колоритом отправляйтесь в наполненный пастельными домиками Линдау, где можно наслаждаться мороженым в открытых кафе и любоваться видами озера из гавани, охраняемой маяком и каменным баварским львом.

Алкева, Португалия

Огромное водохранилище площадью более 245 квадратных километров находится в регионе Алетенжу. Его зеленовато-голубой плес во многом напоминает северный фьорд. Расположенный у границы с Испанией, самый большой искусственный водоем Португалии представляет собой лабиринт затопленных долин, узких заливов и островов. Приезжайте сюда летом, чтобы покататься на сапборде или каяке, намотать несколько километров вдоль берега на велосипеде или погулять пешком. Также захватите с собой одежду для купания. Пляж Прайя-Флувиал-де-Монсараш с его пудровым песком и Центром водных видов спорта предлагает широкий выбор развлечений.

Конечно, есть что посмотреть и в окрестностях озера Алкева. Так по гранитным валунам на его берегу живописно спускается Монсараш – одно из самых красивых сил Португалии. Его венчает замок, построенный королем Динишем в XIV веке, а по местным мощеным улочкам когда-то бродили рыцари-тамплиеры. Ночью непременно полюбуйтесь звездами в заповеднике "Темное небо Алкевы" – первом в мире месте для наблюдения за ночными небесными светилами. Здесь можно совершить ночную прогулку на каноэ или поучиться астрофотографии.

Озеро Бохинь, Словения

Самым популярным озером Словении является Блед. Но отъедьте на 30 минут в южном направлении и вы увидите скрытую жемчужину – Бохинь. Его окружают потрясающе красивые зубчатые известняковые вершины Юлийских Альп. Горные пики возвышаются над пронзительно-синем плесом в национальном парке Триглав.

На западном берегу озера, в тихом селе Уканц, есть галечный пляж, где можно освежиться и искупаться. Разбейте палатку в экологическом кемпинге Бохинь, где можно покататься на каяке, сапборде или каноэ. Здесь также организуют разнообразные туристические активности: от спелеологии, каньонинга и скалолазания до сырных туров и дегустации шнапса. Окрестности Уканца дикие, гористые и поросшие густым лесом. Канатная дорога поднимет вас в город Вогель, откуда открывается вид на озеро с высоты птичьего полета. Отправляйтесь также на прогулки по альпийским лугам и нетронутым лесам. Водопад Савица высотой 75 метров, который срывается со скал Комарчи – еще одна точка притяжения для туристов.

Озеро Перуча, Хорватия

Эта жемчужина Далмации обрамлена удивительными известняковыми горами. Расположено озеро Перуча всего в нескольких километрах от Адриатического побережья Хорватии. Длинный извилистый водоем является идеальным местом для единения с природой. Самое большое искусственное озеро Хорватии, образованное плотиной на реке Цетина, прекрасно подходит для велосипедных или пеших прогулок, заплывов на лодках к тихим пляжам и бухтам.

На северном берегу сонная каменная деревня Гарьяк предлагает своим гостям захватывающие виды на скалистые горы Динара и Свила. Самим озером отсюда лучше любоваться рано утром, когда его бирюзовые воды превращаются в ровное зеркало, едва покрытое туманом. Кемпинг "Перуча", окружённый лесом и пляжами со светлым песком, предлагает вам возможность заняться греблей, каякингом, сапсерфингом, дайвингом, верховой ездой и горным велосипедом. Пройдите немного севернее, чтобы увидеть чудо природы – Око Земли – круглый карстовый источник, который берет начало в реке Цетина.

Охридское озеро, Северная Македония

Это удивительное озеро является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположенный между горами Северной Македонии и восточной Албании, зеленовато-голубой водоем является одним из самых старых и глубоких озер в Европе. Летом туристов здесь ждут купание в прозрачной воде, пикники на галечных пляжах восточного берега, таких как Потпеш и Лабино, и розово-фиолетовые закаты.

Северный берег Охрида – это привлекательное место для прогулки. Набережная здесь прижимается к скалистым пляжам, а старинный город такого же названия ведет своими извилистыми улицами к старинным православным церквям и руинам средневекового форта. В прибрежных ресторанах подают местные деликатесы, такие как уха из озерной форели с лимоном и чесноком. А еще здесь угощают македонскими винами. За пределами Охрида вас ждут такие культурные достопримечательности, как расположенный высоко на скале купольный монастырь Святого Наума, построенный в византийском стиле и украшенный фресками, а также реконструированные свайные сооружения бронзового и железного веков в Заливе костей.

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