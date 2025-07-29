Скрывает сеть подземных тоннелей: чем может поразить туристов Будапешт

Столицу Венгрии, город Будапешт многие туристы знают, как чрезвычайно интересное, полное архитектурных памятников, истории и культуры место. Однако мало кто в курсе, что он скрывает в своей подземной части.

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Как пишет издание Express, немало невероятных историй кроются под одной из самых популярных туристических локаций Будапешта. Внутри Будайского замка, скрывается целый новый мир, который можно увидеть, только спустившись под землю. Система проходов под замком, называемая Лабиринтом, является частью почти 10-километровой сети пещер и тоннелей в одной из старейших частей города.

Чтобы изучить это подземелье, которое имеет статус Всемирного наследия ЮНЕСКО, путешественники могут принять участие в познавательной экскурсии. Стены, окружающие эти пещеры, могут рассказать сотни историй, поскольку они играли важную роль в истории города на протяжении веков – от военных целей во Второй мировой войне до Османской империи.

Опустившись по лестнице, вы окажетесь в темноте и почувствуете прохладу каменных стен, погружаясь в подземный лабиринт. Хотя для большинства взрослых этот опыт может быть вполне комфортным, ведь здесь не применяют дополнительных эффектов, таких как дым, звуковые эффекты или внезапное появление актеров, скрывающихся в темноте, некоторых детей это место может пугать.

Лабиринт является частью системы пещер и подвалов, расположенных под Замковой горой. Его длина составляет чуть больше, чем полтора километра, хотя общая длина пещер в Будапеште достигает 10 км. Подземелье Будайского замка хранит историю о том, что в XV веке здесь держали в заключении Влада Цепеша – прототипа страшного графа Дракулы.

Отзывы туристов, которые побывали в Лабиринте, свидетельствуют, что экскурсия стоит вашего внимания. Здесь можно увидеть окаменелые останки мамонтов и проследить историю Будапешта до времен Второй мировой войны. А подземную часть города удается увидеть только посвященным, которые знают о такой возможности.

Экскурсии по пещерам Будайского замка проводятся ежедневно с понедельника по воскресенье и длятся от 40 минут до 1,5 часа. Стоимость билета для взрослых начинается примерно от 17 евро за более длительную экскурсию и от 15 евро за 40-минутную. Билет для студентов или пенсионеров стоит около 15 евро за 1,5 часа и всего 12 евро за 40 минут. Забронировать экскурсию по пещерам можно на официальном сайте. Выбрать можно из тематических путешествий на любой вкус: "Лабиринт под Замковой горой", "Пещерная система Будайского замка" и "История Лабиринта". Туристы, которые побывали в этой локации, утверждают, что она предлагает действительно незабываемый опыт.

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