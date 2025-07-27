Неизведанная сторона Европы: почему туристам советуют побывать в Армении

Может ли быть затерянная среди гор маленькая страна, не имеющая выхода к морю, интересной туристам? Опыт показывает, что, хотя такие страны часто игнорируют, выбирая направление для отдыха, на самом деле они могут очень много дать своим гостям.

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Такой скрытой жемчужиной Европы, которую большинство любителей путешествий обходят вниманием, издание Travel off Path назвало Армению. Эта земля полна древних легенд, великолепной природы и до сих пор не страдает от интереса туристов, которого очевидно заслуживает.

Спрятанная на Кавказе, затерянная между Восточной Европой и Центральной Азией, Армения — одна из тех далеких стран, о посещении которых вы не подумали бы, собираясь на отдых. Между тем, здесь есть что исследовать во время отпуска. А еще армянские власти создали удобные условия для цифровых кочевников, которые стремятся не только отдохнуть, но и пожить здесь, работая удаленно.

Ереван – один из древнейших городов мира

Армянская столица имеет богатую историю, которая насчитывает почти 3000 лет. Историки уверенно называют Ереван одним из древнейших непрерывно населенных городов мира. Основан он был примерно одновременно с вечным Римом, однако археологические и исторические данные указывают, что Ереван все же на несколько десятилетий старше.

Крепость Эребуни, на месте которой появился город, была основана около 782 года до н. э. царем древней страны Урарту Аргишти I. А еще Армения стала первой страной, которая официально приняла христианство как государственную религию. Произошло это в 301 году нашей эры – почти на 700 лет раньше, чем это сделала Киевская Русь. Уникальный круглый собор Звартноц, построенный в VII веке, является свидетельством этого. Памятник имеет охранный статус от ЮНЕСКО.

Конечно, древнюю архитектуру Еревана изрядно попортила советская застройка. Тем не менее, на иностранцев, особенно на американцев, производит большое впечатление модернистский архитектурный ансамбль площади Республики. Именно здесь находится одна из главных достопримечательностей Еревана – комплекс "Каскад" в виде длинной лестницы, украшенной садами и небольшими фонтанами. С его вершины открывается вид на городской пейзаж Еревана. От остальных постсоветских городов армянскую столицу отличает розовый цвет домов. Здесь их строили частично из вулканического розового туфа, а не из чистого бетона, что придавало им уникальный оттенок.

Ключевые достопримечательности

Каким бы ярким ни был Ереван, настоящее очарование Армении скрывается преимущественно в сельской местности и небольших городах. Заснеженные высокогорья, прекрасные монастыри и уютные деревни, укрывшиеся на дне глубоких долин, где время, кажется, замерло – все это радует глаз и производит большое впечатление.

Если вы хотите действительно незабываемых впечатлений, обязательно посетите монастырь Гегард IV века. Это чудо архитектуры частично высечено прямо в горе. Памятник тоже входит в список ЮНЕСКО.

Языческий храм Гарни, возвышающийся над ущельем Азат, является еще одной древней достопримечательностью, которую обязательно нужно увидеть. Эта античная крепость стоит здесь с I века, и это единственное греческое сооружение, сохранившееся целым на территории бывшего Советского Союза.

Если вы любитель острых ощущений, обязательно прокатитесь на "Крыльях Татева" — самой длинной в мире беспосадочной канатной дороге. Она довезет вас до монастыря IX века, расположенного на вершине скалы. Точно стоит внимания также Хор Вирап – монастырь на границе с Турцией, где в течение 13 лет держали в заключении святого Григория Просветителя.

Озеро Севан

Выхода к морю Армения не имеет. Зато может похвастаться одним из крупнейших и самых глубоких высокогорных озер Кавказа – озером Севан. На его берегах находятся тихие курортные городки и исторические монастыри, самым выдающимся из которых является Севанаванк. Место, где его построили в конце VIII века, когда-то было островом. Впоследствии с берегом его соединил перешеек. Сейчас здесь бывает довольно людно – многие стремятся увидеть эту удивительную достопримечательность.

Если же вы ищете спокойствия, отправляйтесь на противоположную сторону озера Севан. Здесь находится тихая деревня Шоржа с ее дикими пляжами, чистой водой и пышной природой.

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