'Полный набор': ветеринар назвал идеальную породу собак для начинающих владельцев

Найти идеальную собаку может быть сложно, учитывая то, что существует так много пород, которые имеют разные характеры, эстетику, потребности и особенности.

Видео дня

Ветеринар и блогер Амир Анвари, также известный в TikTok как @amirthevet, поделился списком из пяти лучших пород для начинающих владельцев, но одну из них он назвал "полным пакетом". Эта собака легко адаптируется к большинству ситуаций, быстро дрессируется, имеет инстинкт защитника. Речь идет о бернском зенненхунде.

"Это, пожалуй, одна из самых недооцененных пород собак, с которыми я когда-либо работал. Они добрые, нежные, хорошо ладят с детьми. Также эти собаки умные, их относительно легко дрессировать, а также они достаточно хорошие сторожевые собаки, поэтому они что-то среднее между ротвейлером и золотистым ретривером", - пояснил врач.

"Если вы впервые покупаете собаку, эта для вас станет идеальным вариантом. Я однозначно рекомендую вам попробовать завести бернского зенненхунда", – добавил он.

По словам экспертов, бернский зенненхунд стремится угодить своему владельцу, что делает его отличным для дрессировки.

Они также склонны быть терпеливыми к детям и другим домашним животным, что делает их замечательными семейными собаками. Однако эта порода не любит оставаться в одиночестве, у них может возникнуть тревожность.

Полный список собак, которых назвали лучшими для тех, кто впервые заводит себе собаку:

Бернский зенненхунд Лабрадор Кавалер-кинг-чарльз-спаниель Золотистый ретривер Смешанные породы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что собака чувствует боль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.