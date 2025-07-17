Как понять, что собака испытывает боль: предупреждающие признаки

Расшифровать мысли или чувства вашей собаки не всегда просто. Собаки передают эмоции с помощью ограниченного спектра языка тела, часто используя одни и те же сигналы для разных эмоций. Например, виляние хвостом может свидетельствовать о счастье или волнении, но также может о нервозности или страхе.

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Ваш любимый песик может терпеть сильную боль, а вы даже не будете подозревать об этом, предупреждает кинолог. Так, дрессировщица, известная под ником Train Up Pup в TikTok, опубликовала видео, на котором его собака, лежащая на диване, неоднократно облизывает губы.

Она объяснила, что ее собака на самом деле страдает из-за расшатанного зуба, который болел и приносил дискомфорт любимцу.

Однако, облизывание рта собакой свидетельствует не только о боли. Это также может произойти, если у нее в зубах есть остатки пищи, особенно после употребления чего-то липкого, например, арахисовой пасты.

Чтобы понять, испытывает ли ваша собака боль или просто пытается вытолкнуть застрявшую еду, наблюдайте за продолжительностью ее облизывания. Собака, у которой еда застряла в зубах, перестанет облизывать, как только она будет удалена, тогда как собака, которая испытывает боль, будет продолжать облизывать в течение длительного времени.

Кроме того, может быть еще несколько причин, почему ваша собака постоянно облизывает губы. Это может быть тошнота, стресс или просто потребность попить.

Также это состояние может свидетельствовать о следующих проблемах со здоровьем:

Гастроэнтерит

Судороги

Панкреатит

Почечная недостаточность

Заболевания печени

Аллергии.

Прежде чем спешить записываться на прием к ветеринару, важно учесть контекст поведения вашей собаки. Например, если ваша собака начинает облизывать губы во время поездки на автомобиле, это может быть признаком тошноты, вызванной морской болезнью.

Однако, если вы подозреваете, что чрезмерное облизывание губ вашей собаки связано с проблемой со здоровьем, такой как болезнь, употребление чего-то неподходящего или застрявший посторонний предмет, было бы разумно договориться о визите к ветеринару.

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