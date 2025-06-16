Какая порода собак подходит тому или иному человеку: дело в темпераменте

Кинолог-эксперт раскрыла породы собак, которые идеально сочетаются с разным образом жизни, и ее наблюдения могут вас удивить. Мы часто имеем определенные представления о темпераменте наших пушистых друзей. Вы можете считать, что ротвейлеры пугающе агрессивны, или что чихуахуа чрезмерно лают.

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Однако Жанетт Малдун из Клуба семейных собак стремится развеять такие мифы, предполагая, что некоторые породы щенков больше соответствуют нашим личностям, чем мы ожидаем. Независимо от того, ищете ли вы друга для приключений или партнера для объятий, Жанетт убеждена, что идеальная пара найдется для каждого, пишет Express.

"... Для некоторых собак проживание в застроенном районе может быть стрессовым, например, пастушьи породы являются хозяевами собачьего мира и им трудно, если им позволяют прогулки только по дороге. Им может быть трудно справиться с быстрым движением транспорта", - пояснила она.

Жанетт определила четыре категории собак, которые соответствуют четырем уникальным типам образа жизни и личности, некоторые из которых могут вас удивить.

Спортивные

Вы человек, который всегда в движении? Возможно, вы не можете долго сидеть дома, участвуя во всем, от марафонов до горных походов, постоянно стремясь к дополнительному выбросу адреналина.

Для таких авантюрных душ терьер может быть идеальным компаньоном, предлагает Жанетт. Это главным образом благодаря их высокой выносливости. А такие породы, как керн-терьеры и джек-расселы, известны своими отличными результатами в соревнованиях по аджилити и флайболу.

Рабочие породы, такие как немецкие овчарки, бордер-колли и ротвейлеры, также прекрасно подходят для активного отдыха на свежем воздухе благодаря своим большим размерам и высоким энергетическим потребностям. Для этих пород часто рекомендуется ежедневный режим физических упражнений продолжительностью два часа.

Милые

Легко забыть, что пушистые собаки - это не просто мягкие игрушки, ведь некоторые породы предпочитают меньшую ласку, чем другие. Но если вы ищете собаку, которая обычно готова к объятиям целый день, Жанетт вам поможет.

Она сказала: "Ваши кокапу, кавапу и спаниели любят быть очень привязанными к своим хозяевам. Им может быть немного труднее, чем другим породам, когда их оставляют в одиночестве".

Стаффордширские бультерьеры также очень ласковые. Обычно они являются верными собаками, которые любят проводить как можно больше времени со своим хозяином, но большинство из них часто нормально относятся к тому, что хозяина нет рядом.

Трудоголики

Для тех, кто постоянно занят на работе, но хочет пушистого друга, к которому можно вернуться домой, Жанетт предлагает породы собак, которые не нуждаются в особом уходе.

Такие породы, как бишон-фризе, бульдоги и чихуахуа, относятся к этой категории, которым требуется лишь от 30 минут до часа ежедневных физических упражнений, чтобы поддерживать форму.

Тем не менее, Жанетт предостерегала от того, чтобы оставлять щенков одних на длительное время, поскольку это может привести к деструктивному поведению или даже тревоге и депрессии.

Тихие

Наслаждаетесь ли вы личным пространством? Хотя вы можете иногда наслаждаться объятиями, вы также цените свое одиночество и время для отдыха.

Удивительно, но хаски, лабрадоры, бульдоги и золотистые ретриверы имеют больше общего, чем можно было бы ожидать, главным образом из-за их уверенности в себе и периодического желания одиночества.

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