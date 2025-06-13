Названы ранние признаки обезвоживания у собак и кошек: не пропустите их

Ветеринар поделился четырьмя явными признаками того, что ваш питомец серьезно обезвожен. Это состояние очень легко не заметить сначала, но оно может быть очень опасным для вашего животного.

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Многие владельцы домашних животных обращаются к социальным сетям за советом относительно распространенных проблем. Ветеринарный врач Эйми Уорнер предупредила, что обезвоживание у домашних животных не всегда очевидно. На момент появления признаков, таких как запавшие глаза или сильная вялость, ваш любимец уже может быть в реальной опасности, пишет Express.

"Жара влияет на животных иначе, чем на людей, и наши пушистые компаньоны часто менее подготовлены к повышению температуры", - пояснила она.

Ветеринарка уточнила, что в отличие от людей, собаки и кошки не потеют эффективно и часто не увеличивают потребление воды, пока уже не испытывают нагрузки. Профилактика не просто важна, она спасает жизни.

Учитывая это, она поделилась рядом признаков, которые помогут владельцам контролировать потребности своих домашних любимцев в воде.

"Сухие десны, вялость, запавшие глаза и кожа, которая не быстро восстанавливается после щипания, - все это может сигнализировать об обезвоживании. У кошек отсутствие ухода за собой также является тревожным сигналом", - сказала она о ранних, едва заметных признаках обезвоживания.

У собак к более серьезным признакам относятся четыре тревожных симптома:

чрезмерная одышка

застекленные глаза

слюнотечение

дезориентация.

Все это "может сигнализировать о запущенном обезвоживании или перегревании".

Если вы заподозрили это состояние, прекратите активность, предложите собаке воды и постепенно охладите ее".

"К тому времени, когда домашний любимец активно ищет воду, обезвоживание уже может быть в разгаре. Расставьте несколько мисок с водой по всему дому и саду, чтобы поощрить его регулярно пить. В частности, котам могут быть полезны фонтанчики", - посоветовала ветеринарка.

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