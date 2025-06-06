Как понять, что у собаки тепловой удар: ранние симптомы

Тепловой удар у собак может быть смертельным, и важно знать ранние признаки, на которые следует обратить внимание.

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Британский ветеринар Хиллари Пирс поделилась двумя ключевыми симптомами, которые могут помочь спасти жизнь вашему любимцу, пишет Express.

"Чрезмерная одышка и беспокойство – это ранние признаки теплового удара", - предостерегает она, отмечая, что пораженные собаки могут казаться панически настроенными и иметь сильное слюнотечение.

В конце концов, если их оставить в таком состоянии, они потеряют сознание и могут очень быстро умереть.

Если у вашей собаки наблюдается неконтролируемая одышка или признаки возбуждения и беспокойства, крайне важно принять немедленные меры, начиная с использования холодной воды.

"Крайне важно как можно скорее охладить собаку", – советует врач Пирс. Самые быстрые и эффективные методы охлаждения включают погружение собаки в холодную воду или обертывание ее холодными влажными полотенцами.

После того, как были приняты начальные меры для охлаждения, крайне важно немедленно доставить вашего любимца к ветеринару для дополнительного ухода, такого как инфузионная терапия и регулирование температуры тела.

Эти жизненно важные шаги могут стать решающим фактором между жизнью и смертью при реагировании на первые признаки.

Собаки с плоскими мордами, такие как бульдоги и мопсы, известные как брахицефальные породы, имеют еще больший риск и более склонны к перегреву.

Для этих уязвимых пород даже кратковременное пребывание на солнце во время прогулок может представлять серьезную опасность, поэтому крайне важно планировать их физические упражнения на более прохладные периоды дня.

Избегайте энергичных видов деятельности, таких как апорт или бег, которые могут помешать вашей собаке установить собственный темп. Вместо этого выбирайте затененные маршруты, позволяя собаке исследовать пространство в естественном, комфортном темпе.

Наконец, помните о скрытых опасностях, в частности о раскаленных тротуарах и припаркованных транспортных средствах - две основные причины смертельных случаев собак в летний период.

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