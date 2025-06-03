Почему собаки потягиваются, когда видят вас: объяснение от ветеринара

Вы когда-нибудь замечали, что ваша собака потягивается, когда подходит к вам? Оказывается, причина, почему они это делают, довольно милая, по словам ветеринара.

Видео дня

Это не обязательно потому, что она только что проснулась от дремоты или немного скучает, это на самом деле очень хороший знак, который владельцы должны "воспринять как комплимент", пишет Express.

Иногда бывает трудно понять, что наши домашние любимцы пытаются нам сказать. Поскольку они не могут с нами разговаривать, собаки используют все свое тело, чтобы показать нам, что они чувствуют.

По словам Алекса Кроу, главного ветврача The Net Vet, собака, которая приветствует вас "выставленными передними лапами, поднятыми бедрами и виляющим хвостом", пытается вам что-то сказать.

Потягивание - это их вариант спокойного, дружеского приветствия, и если вы когда-нибудь реагировали на него похвалой, вы, вероятно, усиливали это, не осознавая этого.

Однако стоит помнить, что "не всегда потягивание - это о ласке". Если их живот низко опущен к земле, это "может быть признаком дискомфорта или боли", и в таком случае вам следует "следить" за ним и обратиться к ветеринару, если вы волнуетесь. Алекс добавил: "Однако по большей части это просто способ вашей собаки поздороваться".

Домашние животные также могут потягиваться, если их недостаточно стимулировать, особенно если это сопровождается поиском внимания. Если они это делают, попробуйте выгулять их или поиграть с ними в доме или саду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие породы собак с самым коротким сроком жизни.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.