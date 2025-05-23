Топ-3 пород собак с самым коротким сроком жизни

Хотя мы и хотели бы провести всю жизнь с нашими пушистыми друзьями, средняя продолжительность жизни собак составляет от 10 до 13 лет, но некоторые породы не доживают до 11 лет.

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В исследовании 2024 года, опубликованном в журнале Nature, было рассмотрено почти 585 000 собак 155 пород. Затем Американский кинологический клуб составил рейтинг 35 пород с самой короткой продолжительностью жизни по популярности. Издание Express перечислило три популярные породы, которые не живут больше 12 лет.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки являются популярным выбором среди владельцев собак, с рейтингом популярности четыре из 155. По данным Американского кинологического клуба, эта порода очень "ценится за свой элегантный внешний вид, трудолюбивый характер и впечатляющий интеллект".

"Выведенная в конце 1800-х годов немецким кавалерийским офицером, который стремился создать идеальную пастушью собаку, эта порода имеет долгую историю использования в армии и полиции", - говорится в сообщении. "Однако немецкие овчарки также служат защитниками и любящими домашними любимцами".

Несмотря на свою мощную внешность, эта собака имеет среднюю продолжительность жизни - 11,3 года. Немецкая овчарка имеет более короткую продолжительность жизни из-за своего размера; более крупные собаки более уязвимы к раку, чем мелкие породы, сообщили эксперты по охране здоровья животных.

Ротвейлер

Ротвейлер занял восьмое место, но, несмотря на высокий спрос, эта собака имеет среднюю продолжительность жизни только 10,6 лет. Американский кинологический клуб продолжил: "Эта большая, мускулистая рабочая порода была бы грозным врагом".

"Но его приветливый, нежный характер делает ротвейлеров настоящими товарищами для своих хозяев. Суровая внешность ротвейлера скрывает забавную сторону, которую трудно не любить", - заявили эксперты.

Однако внешний вид также может быть причиной их короткой жизни. Подобно немецкой овчарке, ротвейлеры склонны к ожирению, поэтому важно регулировать время приема пищи и размер порций.

Французский бульдог

Самой популярной породой собак и имеющей самый короткий срок жизни является французский бульдог, средняя продолжительность жизни которого составляет 9,8 лет. Описывая породу, Американский кинологический клуб отметил: "Французский бульдог неуклонно стал одной из самых популярных пород собак, особенно среди жителей квартир, в которых немного места".

Однако у собак с плоскими мордочками может развиться брахицефальный синдром обструктивных дыхательных путей, который вызывает проблемы с дыханием из-за узких ноздрей и маленькой трахеи.

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