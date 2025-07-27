Известный мрамором и вкусной едой: остров в Эгейском море прозвали "раем"
В мире, где выбор места для отдыха поражает разнообразием, путешественники стремятся найти настоящие жемчужины, сочетающие красоту природы, культурное наследие и аутентичную атмосферу. Ежегодные рейтинги лучших островов мира помогают ориентироваться в этом безграничном выборе, отмечая как тропический рай Карибского бассейна, так и солнечные уголки Средиземноморья.
В этом году на вершине списка оказался остров, завораживающий своей неповторимой красотой и уникальным шармом. Он расположен в самом сердце Эгейского моря и известен своими идиллическими голубовато-белыми поселениями и бескрайними золотыми пляжами, пишет Express.
Греческий остров Парос
По результатам голосования читателей авторитетного журнала Travel + Leisure, греческий остров Парос был признан лучшим островом в мире. Это впечатляющее достижение, учитывая, что в прошлом году он занимал лишь 24-е место.
Такой стремительный подъем на вершину списка свидетельствует о его растущей популярности и привлекательности. Парос славится своими традиционными деревнями с живописными сине-белыми домами, которые являются знаковой визитной карточкой этого региона. В разгар летнего сезона центры этих деревень могут быть достаточно оживленными, полными жизни и местного колорита.
Парос также известен своими удивительными пляжами, отличающимися золотым песком, кристально чистой водой и захватывающими пейзажами. Среди них особенно популярен пляж Колимбитрес, привлекающий посетителей своими уникальными скальными образованиями. Другие достойные внимания варианты включают пляж Молос, Золотой пляж и пляж Монастири.
Отзывы путешественников на таких платформах, как Tripadvisor, подтверждают непревзойденную красоту этих мест. Один из посетителей описал Колимбитрес как "настоящую жемчужину" с "захватывающими видами, мягким песком и кристально чистой водой", добавив, что "каждое мгновение здесь ощущается как рай".
Кроме пляжного отдыха, Парос предлагает богатое культурное и историческое наследие. Обязательным для посещения является Панагия Экатондапилиани – церковь византийской эпохи, которую считают "жемчужиной Пароса".
Для любителей истории остров предлагает множество археологических памятников, среди которых архаичный храм Афины, датированный 525 годом до нашей эры, и святилище Асклепия, что происходит с IV века. Исторически Парос был известен своим изысканным белым мрамором, который стал неотъемлемой частью архитектуры и искусства греческих островов.
Среди других исторических достопримечательностей, которые нельзя пропустить, есть руины Венецианского замка XIII века, расположенного в деревне Науса. Эта крепость придает особый шарм живописному ландшафту острова. Сочетание природной красоты, древней истории и оживленной атмосферы делает Парос привлекательным направлением для самых разнообразных путешествий.
25 лучших островов мира: полный список
Кроме Пароса (Греция), в рейтинг лучших островов мира вошли:
- Палаван (Филиппины),
- Бали (Индонезия),
- Иския (Италия),
- Фиджийские острова, Мальдивы,
- Галапагосские острова (Эквадор),
- Хвар (Хорватия)
- Далматинские острова (Хорватия),
- Мадейра (Португалия),
- Майорка (Испания),
- Крит (Греция),
- Пхукет (Таиланд),
- Ванкувер (Британская Колумбия),
- Ко Самуи (Таиланд),
- Ангилья (Греция),
- Милос (Греция),
- Острова Большого Барьерного рифа (Австралия),
- Азорские острова (Португалия),
- Доминика,
- Остров Кейп-Бретон (Новая Шотландия),
- Мауи (США),
- Сардиния (Италия),
- Бора-Бора (Французская Полинезия),
- Сент-Люсия (США)
- Остров Гавайи (США).
OBOZ.UA предлагает узнать об отпуске на острове Иос, что в южной части Эгейского моря.
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