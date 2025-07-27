Известный мрамором и вкусной едой: остров в Эгейском море прозвали 'раем'

В мире, где выбор места для отдыха поражает разнообразием, путешественники стремятся найти настоящие жемчужины, сочетающие красоту природы, культурное наследие и аутентичную атмосферу. Ежегодные рейтинги лучших островов мира помогают ориентироваться в этом безграничном выборе, отмечая как тропический рай Карибского бассейна, так и солнечные уголки Средиземноморья.

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В этом году на вершине списка оказался остров, завораживающий своей неповторимой красотой и уникальным шармом. Он расположен в самом сердце Эгейского моря и известен своими идиллическими голубовато-белыми поселениями и бескрайними золотыми пляжами, пишет Express.

Греческий остров Парос

По результатам голосования читателей авторитетного журнала Travel + Leisure, греческий остров Парос был признан лучшим островом в мире. Это впечатляющее достижение, учитывая, что в прошлом году он занимал лишь 24-е место.

Такой стремительный подъем на вершину списка свидетельствует о его растущей популярности и привлекательности. Парос славится своими традиционными деревнями с живописными сине-белыми домами, которые являются знаковой визитной карточкой этого региона. В разгар летнего сезона центры этих деревень могут быть достаточно оживленными, полными жизни и местного колорита.

Парос также известен своими удивительными пляжами, отличающимися золотым песком, кристально чистой водой и захватывающими пейзажами. Среди них особенно популярен пляж Колимбитрес, привлекающий посетителей своими уникальными скальными образованиями. Другие достойные внимания варианты включают пляж Молос, Золотой пляж и пляж Монастири.

Отзывы путешественников на таких платформах, как Tripadvisor, подтверждают непревзойденную красоту этих мест. Один из посетителей описал Колимбитрес как "настоящую жемчужину" с "захватывающими видами, мягким песком и кристально чистой водой", добавив, что "каждое мгновение здесь ощущается как рай".

Кроме пляжного отдыха, Парос предлагает богатое культурное и историческое наследие. Обязательным для посещения является Панагия Экатондапилиани – церковь византийской эпохи, которую считают "жемчужиной Пароса".

Для любителей истории остров предлагает множество археологических памятников, среди которых архаичный храм Афины, датированный 525 годом до нашей эры, и святилище Асклепия, что происходит с IV века. Исторически Парос был известен своим изысканным белым мрамором, который стал неотъемлемой частью архитектуры и искусства греческих островов.

Среди других исторических достопримечательностей, которые нельзя пропустить, есть руины Венецианского замка XIII века, расположенного в деревне Науса. Эта крепость придает особый шарм живописному ландшафту острова. Сочетание природной красоты, древней истории и оживленной атмосферы делает Парос привлекательным направлением для самых разнообразных путешествий.

25 лучших островов мира: полный список

Кроме Пароса (Греция), в рейтинг лучших островов мира вошли:

Палаван (Филиппины), Бали (Индонезия), Иския (Италия), Фиджийские острова, Мальдивы, Галапагосские острова (Эквадор), Хвар (Хорватия) Далматинские острова (Хорватия), Мадейра (Португалия), Майорка (Испания), Крит (Греция), Пхукет (Таиланд), Ванкувер (Британская Колумбия), Ко Самуи (Таиланд), Ангилья (Греция), Милос (Греция), Острова Большого Барьерного рифа (Австралия), Азорские острова (Португалия), Доминика, Остров Кейп-Бретон (Новая Шотландия), Мауи (США), Сардиния (Италия), Бора-Бора (Французская Полинезия), Сент-Люсия (США) Остров Гавайи (США).

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