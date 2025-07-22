Не хуже Санторини и Миконоса: почему стоит выбрать для отпуска остров Иос

Этот потрясающий греческий остров может стать идеальным местом для следующего отпуска. Его называют смесью всего лучшего, что есть на Санторине и Миконосе, но без чрезмерного количества туристов.

Видео дня

Как пишет издание Express, этим райским уголком является остров Иос, который притаился в южной части Эгейского моря. Туристы, которые недавно побывали здесь, утверждают, что он однозначно достоин внимания каждого, кто ищет греческой аутентичности и спокойствия.

Иос привлекает роскошной береговой линией, окаймленной живописными скалами. На вершинах этих скал находятся уютные деревни с великолепными белоснежными домиками. На острове также находятся многочисленные таверны, где подают свежие морепродукты. И все это по вполне умеренным ценам, ведь спрос на туристические услуги здесь не такой высокий, как на том же Миконосе.

На острове есть множество великолепных пляжей, включая знаменитый пляж Милопотас, который часто входит в списки самых красивых пляжей Средиземноморья. Это прекрасная приморская полоса золотого песка и невероятно чистая, идеально прозрачная бирюзовая вода. А в дополнение прямо у пляжа расположены несколько недорогих таверн с баром. Другие популярные места морского отдыха на острове – это пляж Манганари, пляж Агия-Теодоти и пляж Ялос.

Иос – идеальное место для тех, кто ищет сочетание морского отдыха и достопримечательностей. Склоны острова усеяны бело-голубыми церквями. По некоторым подсчетам, на этом маленьком клочке суши их целых 365 — по одной на каждый день года. А еще в городах здесь полно ресторанов, баров и клубов, так что можно веселиться день и ночь напролет.

Легенда гласит, что Иос был последним пристанищем греческого поэта Гомера. Существует предположение, что его тело похоронено в городе Плакото, а гробница сохранилась до наших дней. И хотя эта версия до сих пор требует доказательств, все же мраморная табличка говорит туристам: "Здесь покоится в земле святая голова творца героев, божественного Гомера".

Гости Иоса также могут посетить руины поселения бронзового века Скаркос — еще одно место, которое обязательно стоит увидеть собственными глазами любителям истории. Это место расположено недалеко от порта Иоса, и во время прогулки вы сможете полюбоваться знаменитыми ветряными мельницами острова. А в Археологическом музее Хори выставлены многочисленные экспонаты, найденные во время раскопок Скаркосу.

Хотя на Иосе нет аэропорта, на остров можно добраться паромом из Санторини (35 мин.), Наксоса (40 мин.) или Афин (порт Пирей — от четырех до семи часов).

Ранее OBOZ.UA рассказывал о филиппинском острове Палаван, который называют лучше Таиланда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.