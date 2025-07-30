Как остановить плесень в ванной комнате без химии: поможет одно комнатное растение

Плесень в ванной комнате можно остановить всего за 12 часов благодаря одному комнатному растению, которое "активно борется" со спорами.

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Комнатные растения выходят далеко за рамки эстетики, особенно когда речь идет о влажной среде дома. Некоторые виды, которые любят именно такие условия, могут активно бороться с влагой, от которой зависит плесень, пишет OBOZ.UA.

Среди лучших – надежный английский плющ, выносливое вьющееся растение, которое, как было доказано, значительно уменьшает количество спор плесени, передаваемых по воздуху, – до 78% всего за 12 часов.

Он хорошо подходит для ванных комнат благодаря своей любви к слабому освещению и неприхотливости в уходе. Оставьте его свисать на высокой полке и поливайте только после того, как почва высохнет.

Хорошей альтернативой является бостонский папоротник, который является еще одним мощным естественным осушителем воздуха. Они поглощают воду через листья, а это значит, что эти растения постоянно вытягивают лишнюю влагу из воздуха в вашей ванной комнате.

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