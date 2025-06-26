Как избавиться от плесени и известкового налета в стиральной машине: проверенный способ

Если регулярно забывать чистить стиральную машину, то в барабане и отсеке для белья может начать накапливаться известковый налет и плесень. Вы даже можете заметить затхлый запах из барабана или то, что ваша одежда пахнет не так свежо, как обычно.

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По словам эксперта, чистка стиральной машины каждый месяц или два может помочь ей работать эффективно, что приведет к снижению счетов за электроэнергию. Самый простой и эффективный способ почистить барабан стиральной машины – это запустить пустой цикл стирки, пишет Express.

Для этого добавьте немного стирального средства непосредственно в барабан и включите горячую стирку, примерно 60°C. Старайтесь включить максимально горячую воду, чтобы уничтожить микробы и удалить любые накопления известкового налета и плесени.

Для более глубокой очистки просто добавьте мерную ложку пищевой соды в барабан, а затем добавьте белый уксус в отделение для моющего средства.

После завершения цикла обязательно выньте ящик, хорошо замочите его и потрите.

Поскольку ящик для моющего средства всегда закрыт, старое моющее средство может оставаться влажным в течение длительного времени, что в конечном итоге может привести к образованию плесени.

Это может привести к появлению вредных бактерий и запахов на вашей одежде. Регулярно ухаживайте за ящиком, вынимая его и чистя старой зубной щеткой.

После того, как эти участки будут очищены, пришло время почистить фильтр, который расположен в нижней части машины, обычно спрятанный за небольшой крышкой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как очистить стиральную машину без химии.

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