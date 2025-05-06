Как очистить стиральную машину без химии: подойдет одно домашнее средство

Накопившиеся моющие средства, плесень и даже остатки волос могут вызывать неприятные запахи, снижать производительность и сокращать срок службы вашей стиральной машины.

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Но, по словам экспертов, есть один простой бытовой ингредиент, который может вернуть вашей стиральной машине блестящий вид, пишет OBOZ.UA.

Они рекомендуют начать с удаления любых съемных деталей, таких как ящик дозатора мыла. Отнесите их к раковине и потрите зубной щеткой и белым уксусом.

Если детали не съемные, просто залейте их белым уксусом и оставьте отмокать, пока вы чистите остальную часть машины.

Один из участков, о котором люди часто забывают, это резиновая прокладка - серый уплотнитель на стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Тщательно протрите его тряпкой, смоченной в уксусе, чтобы удалить плесень, грязь и остатки моющего средства.

Далее используйте ткань, зубную щетку и белый уксус, чтобы почистить щели внутри машины.

Также важно проверить наличие фильтров внутри машины, которые могут собирать волосы, ворсинки и мусор.

Стиральные машины с фронтальной загрузкой также могут иметь небольшую панель у основания, которая собирает монеты, пуговицы и другие предметы. Не все модели имеют эту функцию, но если ваша она есть, стоит ее тщательно почистить.

Для полного освежения также можно запустить пустой горячий цикл с двумя стаканами белого уксуса в барабане.

Белый уксус - натуральное, доступное и удивительно мощное средство - не требуются сложные чистящие средства. Он легко удаляет плесень, известковый налет и мыльный налет, что делает его идеальным для этой задачи.

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