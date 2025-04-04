Газон будет зеленым и пышным летом: что необходимо сделать с приходом тепла

Зеленый и здоровый газон будет в центре внимания большинства садоводов этого месяца, ведь в весенний период все работы в саду возобновляются.

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Одна из задач, которую вы должны выполнить этой весной – это аэрация газона, которая сохранит ваш сад зеленым и пышным, позволяя вашей траве получить питательные вещества, необходимые для хорошего роста. Эксперт по садоводству Майкл, пользующийся ником @themediterraneangardener в TikTok, объяснил, что существует два подхода к аэрации, и для первого все, что вам нужно, это садовые вилы.

Аэрация вашего газона включает в себя пробивку отверстий в почве под травой, чтобы обеспечить доступ воздуха, воды и основных питательных веществ. Это также позволяет углекислому газу выходить и освобождать место для свежего кислорода.

Первый способ аэрации

Для начала вы должны погрузить вилы на 10-15 см, а затем слегка оттянуть назад. Вытащив вилы, не забудьте повторить процесс каждые 15-120 см по саду. Затем вы можете оставить отверстия открытыми или заполнить их садовым песком для дренажа.

Второй способ аэрации

Здесь используется механический аэратор. "Есть много их типов, которые либо подпушивают газон, либо выдергивают пробки почвы. Но они помогают доставлять воздух, воду и питательные вещества в корневую зону, что является отличным решением для здоровья газона и дренажа", - рассказал эксперт.

Лучшее время для аэрации вашего газона – это весна или осень, когда трава растет. Вы должны избегать аэрации в жаркие и сухие периоды или когда погода чрезмерно влажная, хотя вы хотите убедиться, что почва влажная.

Майкл пояснил, что перед процессом аэрации полезно скарифицировать газон, поскольку со временем основание газона забивается соломой и мхом, "препятствующим потоку воздуха вокруг травы".

Перед этим обязательно подстригите газон, поскольку это значительно облегчит работу. Затем, используя гибкие пружинные грабли, осторожно потяните грабли назад несколько раз по траве, перекрещивая свой путь.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как провести глубокую очистку газона перед летом.

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