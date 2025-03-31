Как провести глубокую очистку газона перед летом: советы

С приходом весны наступает пора активных работ в саду, направленных на подготовку к летнему сезону. Одной из важнейших задач, которую следует выполнить в апреле, является тщательная очистка газона. Эта процедура обеспечит его великолепие и здоровый вид на протяжении всего лета.

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По словам экспертов по садоводству, скарификация является ключевым этапом в уходе за газоном. Она предполагает удаление с поверхности травы накопленного мха, соломы и мертвой травы. Эти материалы препятствуют нормальной циркуляции воздуха, проникновению воды и питательных веществ в корневую систему растений.

Что нужно делать с газоном после зимы

Для проведения скарификации необязательно использовать специализированное оборудование. Обычные садовые грабли вполне подходят для этой работы. Однако для более эффективного удаления соломы можно использовать ручной скарификатор с острыми лезвиями. Машинные скарификаторы также находятся на рынке, и они позволяют значительно ускорить процесс.

Правильная техника скарификации

Независимо от выбранного инструмента важно обработать газон в нескольких направлениях. Это обеспечит максимально качественное удаление лишних материалов и разрыхление верхнего слоя грунта.

Лучшим временем для скарификации газона является период его активного роста. По словам Джонни, он рекомендует проводить данную процедуру в начале вегетационного периода. Важно избегать скарификации газона летом или зимой, поскольку это может привести к чрезмерному стрессу для растений.

Разница между скарификацией и аэрацией

Важно различать скарификацию и аэрацию, хотя обе процедуры способствуют улучшению здоровья газона. Аэрацию рекомендуется проводить чаще, чем скарификацию. Обе процедуры разрыхляют почву, улучшают ее аэрацию и обеспечивают лучшее проникновение воды и питательных веществ в корни.

Рекомендации по аэрации газона

Перед проведением аэрации следует предварительно разрыхлить газон. Также не рекомендуется проводить аэрацию в периоды зноя, засухи или чрезмерной влажности почвы.

Для аэрации газона можно использовать механические аэраторы. Есть разные типы таких устройств, которые могут либо прокалывать почву, либо извлекать из него пробки. Эти устройства способствуют лучшему доступу воздуха, воды и питательных веществ к корневой зоне, что положительно влияет на здоровье газона и дренаж.

Важность правильного скашивания травы

Помимо скарифификации и аэрации, важно правильно скашивать траву в течение весны. Рекомендуется поддерживать постоянную высоту травы и избегать слишком короткого скашивания. Низко скошенная трава становится более уязвимой к засухе, сорнякам и мху.

OBOZ.UA ранее публиковал советы экспертов по уходу за газоном весной.

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