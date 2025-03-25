Как сделать дома роскошный газон: советы от экспертов

Зеленое ухоженное покрытие создает атмосферу уюта, подчеркивает красоту клумб и декоративных элементов. Даже после сложной зимы, благодаря правильной подготовке, посеву и уходу, газон снова станет густым, ярко-зеленым и будет радовать глаз до поздней осени.

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В холодный сезон почва насыщается влагой, которая ночью замерзает, а днем начинает оттаивать. Из-за этих процессов ослабляется корневая система трав, и как результат – весной видим на газоне неприглядные пятна, пожелтевшие участки или даже голую землю. Эксперты Kobieta Interia рассказали, как поправить эту ситуацию.

Когда лучше сеять траву

Сеять траву можно с апреля по октябрь, но лучшее время – ранняя весна. Если подсев выполнить в начале сезона, новая трава успеет вырасти и добиться высоты основного покрытия. Обычно первые результаты появляются уже через две недели после посева.

Важно ориентироваться не только на время года, но и на погодные условия. Посев лучше проводить после того, как:

полностью растает снег;

грунт оттает и слегка подсохнет;

газон будет очищен от остатков листьев, камней и мусора.

Как посеять траву

Обновление травяного покрытия на уже сформированном газоне требует подготовки.

Скарификация

Это обработка поверхности, которая позволяет удалить старый, мертвый дерн, мох и сорняки. Скарификатор срезает поверхностный слой газона на глубину 5–15 мм. Рекомендуется проводить эту процедуру сначала вертикально, затем горизонтально – для лучшей очистки.

Аэрация

Включает прокалывание грунта на глубину до 15 см. Такой подход улучшает структуру земли, укрепляет корневую систему и улучшает воздухообмен, что благотворно влияет на рост травы.

Стрижка газона

После скарификации и аэрации газон следует покосить, чтобы выровнять покрытие и дать новым побегам больше света.

Посев травы

Через две недели после подготовительных работ можно начинать посев. Пустые места присыпают смесью земли с перегноем, затем засевают семенами. Рекомендуемая норма – три горсти на 1 кв.м, но точное количество следует уточнять на упаковке с семенами.

Как подсевать траву на новом газоне

В случае нового газона процесс более простой и не требует скарификации или аэрации, если почва не слишком уплотнена.

Основные шаги:

Очистка участка от мусора, сорняков и мха. Внесение удобрений – специальные минеральные комплексы для газонов улучшат рост и укоренение новой травы. Посев – равномерное распределение семян согласно инструкции. Присыпание тонким слоем почвы, чтобы предотвратить высыхание семян и их выклевку птицами. Легкое уплотнение почвы для лучшего контакта семян с землей.

Уход за газоном после пересева

Обновление газона – это только начало. Чтобы молодые побеги хорошо прижились, важно обеспечить им надлежащий уход.

Трава, как и любое растение, нуждается в питательных веществах. Лучше всего использовать удобрения с азотом, фосфором и калием. Они активизируют рост, делают покрытие устойчивым к засухе и болезням.

Если почва кислая, на газоне часто появляется мох. Для устранения этой проблемы производят известкование, чтобы выровнять pH и создать благоприятные условия для роста травы.

Регулярная стрижка стимулирует сгущение покрытия. Оптимальная частота – один раз в 2–3 недели.

Полив особенно важен в сухую, солнечную погоду. Поливать газон лучше утром или вечером, не допуская пересыхания или чрезмерной влаги.

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