Чем подкормить сад и огород весной: лучшие удобрения
Подкормка – важный этап ухода, влияющий на качество урожая. Использование органических, минеральных и комплексных удобрений помогает обеспечить культуры всеми необходимыми элементами. С наступлением весны почва постепенно теряет питательные вещества из-за активного таяния снега и естественных процессов выветривания.
Чтобы поддержать растения, обеспечить их активный рост и повысить урожайность, важно своевременно подпитывать почву удобрениями. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить сад и огород весной.
Как определить недостаток питательных веществ
Растения сами сигнализируют о нехватке тех или иных элементов.
Приводим примеры наиболее распространенных признаков дефицита питательных веществ:
- Азот: пожелтение листьев, вялость побегов, замедление роста.
- Фосфор: листья приобретают синеватый оттенок, появляются сухие пятна, замедляется формирование соцветий.
- Калий: края листьев закручиваются, появляются бурые пятна, листья опадают.
- Магний: листья желтеют или краснеют, края скручиваются.
- Бор: остановка формирования завязей, осыпание плодов, потемнение жилок.
- Марганец: межжилковые ткани светлеют, появляются полосы вдоль центральной жилки.
Органические удобрения
Органические удобрения повышают плодородие почвы, улучшают водо- и воздухопроницаемость. Они содержат важные макро- и микроэлементы, способствующие активному росту растений.
Эффективные органические удобрения:
- перегной и торф;
- компост (растительный, комплексный);
- древесная зола, кора, опилки;
- рыбная мука;
- птичий помет и навоз (перепревший).
Важно помнить, что свежий навоз нельзя вносить весной, поскольку это может привести к развитию болезней и распространению сорняков.
Минеральные удобрения
Минеральные удобрения необходимы во время активного роста и цветения растений. Они способствуют формированию завязей, повышают вкусовые качества плодов и улучшают устойчивость культур к болезням. Основные виды:
- Фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука);
- Азотные (аммиачная селитра, мочевина);
- Калийные (сернокислый калий).
Сочетание органических и минеральных удобрений позволяет добиться максимального эффекта.
Комплексные удобрения
Эти удобрения содержат несколько питательных веществ, работающих вместе для активного развития растений. Они ускоряют цветение, улучшают качество плодов и увеличивают урожай. Самые комплексные удобрения:
- нитроаммофоска (азот, калий, фосфор, сера);
- нитрат калия (азот, калий);
- аммофос (азот, фосфор);
- нитрофоска (азот, фосфор, калий).
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