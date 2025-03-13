Чем подкормить сад и огород весной: лучшие удобрения

Подкормка – важный этап ухода, влияющий на качество урожая. Использование органических, минеральных и комплексных удобрений помогает обеспечить культуры всеми необходимыми элементами. С наступлением весны почва постепенно теряет питательные вещества из-за активного таяния снега и естественных процессов выветривания.

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Чтобы поддержать растения, обеспечить их активный рост и повысить урожайность, важно своевременно подпитывать почву удобрениями. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить сад и огород весной.

Как определить недостаток питательных веществ

Растения сами сигнализируют о нехватке тех или иных элементов.

Приводим примеры наиболее распространенных признаков дефицита питательных веществ:

Азот: пожелтение листьев, вялость побегов, замедление роста.

Фосфор: листья приобретают синеватый оттенок, появляются сухие пятна, замедляется формирование соцветий.

Калий: края листьев закручиваются, появляются бурые пятна, листья опадают.

Магний: листья желтеют или краснеют, края скручиваются.

Бор: остановка формирования завязей, осыпание плодов, потемнение жилок.

Марганец: межжилковые ткани светлеют, появляются полосы вдоль центральной жилки.

Органические удобрения

Органические удобрения повышают плодородие почвы, улучшают водо- и воздухопроницаемость. Они содержат важные макро- и микроэлементы, способствующие активному росту растений.

Эффективные органические удобрения:

перегной и торф;

компост (растительный, комплексный);

древесная зола, кора, опилки;

рыбная мука;

птичий помет и навоз (перепревший).

Важно помнить, что свежий навоз нельзя вносить весной, поскольку это может привести к развитию болезней и распространению сорняков.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения необходимы во время активного роста и цветения растений. Они способствуют формированию завязей, повышают вкусовые качества плодов и улучшают устойчивость культур к болезням. Основные виды:

Фосфорные (суперфосфат, фосфоритная мука);

Азотные (аммиачная селитра, мочевина);

Калийные (сернокислый калий).

Сочетание органических и минеральных удобрений позволяет добиться максимального эффекта.

Комплексные удобрения

Эти удобрения содержат несколько питательных веществ, работающих вместе для активного развития растений. Они ускоряют цветение, улучшают качество плодов и увеличивают урожай. Самые комплексные удобрения:

нитроаммофоска (азот, калий, фосфор, сера);

нитрат калия (азот, калий);

аммофос (азот, фосфор);

нитрофоска (азот, фосфор, калий).

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