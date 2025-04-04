Что смотреть в апреле на Netflix: подборка сериалов

Новый месяц – новые сериалы. Конечно на популярном стриминге Netflix нас ждет немало интересных премьер. Это будут и новые шоу, и окончание хитовых проектов и даже громкий возврат настоящей сенсации.

Видео дня

На что обратить особое внимание посоветовал блог What's on Netflix. Его авторы отобрали восемь самых увлекательных новинок платформы.

Devil May Cry

Дата премьеры: 3 апреля

Аниме-сериал в жанре городского фэнтези базируется на одноименной серии популярных японских видеоигр. Главным героем всех восьми эпизодов станет Данте – дьявольски привлекательный охотник на демонов, который становится единственной надеждой мира на выживание, когда таинственный злодей грозится открыть ворота Ада. Сериал создан Ади Шанкаром ("Дредд", "Стражи справедливости"), который рассматривает его как часть своей более масштабной "Буттлег-мультивселенной". Другими его частями являются такие сериалы как Netflix Castlevania и Castlevania: Nocturne.

Пульс

Дата премьеры: 3 апреля

В тот же день стартует медицинская драма, рассказывающая историю молодого врача Даниэль "Дэнни" Симмс (Вилла Фицджеральд). Она работает ординатором третьего года обучения и членом медицинской бригады в наиболее загруженной травматологической клинике Майами – Медицинском центре Магу. Дэнни и ее коллеги будут решать не только сложные рабочие задачи, но и преодолевать личные кризисы в течение 10 эпизодов. Авторами шоу являются лауреат "Эмми" Карлтон Кьюз и писательница Зои Робин. Как бы это ни казалось странным, но "Пульс" – это первый собственный англоязычный медицинский процедурал от Netflix. Учитывая успех других медицинских драм на платформе, к этому тоже прогнозируют немалое зрительское внимание.

Черное зеркало. 7 сезон

Дата премьеры: 10 апреля

Фантастическое шоу Чарли Брукера – один из самых успешных сериалов-антологий в мире. Удивительная, шокирующая и крайне тревожная драма никогда не перестает очаровывать поклонников своими историями, которые всегда пугают и заставляют задуматься. Будущий седьмой сезон будет состоять из шести новых эпизодов, два из которых будут полнометражными, а один станет первым в истории шоу продолжением. Мы увидим сиквел отмеченного наградами эпизода "Космический корабль Калистер".

Садовник

Дата премьеры: 11 апреля

Описанный Netflix как романтический триллер, шестисерийный испанский "Садовник" повествует об Элмере (Альваро Рико), сыне властной матери Ла Чины Хурадо (Сесилия Суарес). Она превратила его в хладнокровного киллера, который для прикрытия работает менеджером семейного садового центра. Весь бизнес оказывается под угрозой, когда Элмер внезапно влюбляется в свою следующую потенциальную жертву.

Похищение бриллианта

Дата премьеры: 16 апреля

Исполнительным продюсером сериала выступил не кто иной, как Гай Ричи ("Джентльмены"). В документальном проекте рассказывается о реальной попытке похищения бесценного бриллианта. Речь идет о драгоценном камне "Звезда тысячелетия" стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов. В 2000 году он был доставлен в выставочный центр Millennium Dome, чтобы быть представленным публике. Конечно, бриллиант тут же заинтересовал грабителей. Динамичное шоу в трех сериях рассказывает эту историю с точки зрения самих злоумышленников, а также преследовавшей их полиции. В финальный монтаж вошли ранее не публиковавшиеся изображения и кадры с камер наблюдения.

Рансом-Каньон

Дата премьеры: 17 апреля

Netflix решил продолжить серию вестернов и неовестернов типа "Территории" и "Первобытной Америки". Новинка "Ренсом-Каньон" — романтический вестерн, основанный на серии книг писательницы Джоди Томас. Сериал является современной семейной драмой, повествующей о жизни трех семей на ранчо в Техасе. Возглавляет каст проекта Джош Дюамель (франшиза "Трансформеры"). Он играет строгого и стойкого Статена Киркланда, владельца ранчо Double K.

Ты. 5 сезон

Дата премьеры: 24 апреля

Невероятно популярный криминально-романтический сериал Netflix "Ты" в этом апреле вернется с пятым и последним сезоном. Маньяк Джо Голдберг, завершив все свои дела в Лондоне, вернется туда, где все начиналось – в Нью-Йорк. И здесь его ждет завершение истории. Что это будет? Удачное бегство от своего прошлого или разоблачение? В последнем сезоне произошли заметные изменения в команде проекта. Шоуранер Сэра Гэмбл покинула его, передав свои обязанности Майклу Фоули и Джастину В. Ло. Как это отразилось на сериале, скоро узнаем.

Этернавт

Дата премьеры: 30 апреля

Основанный на популярном аргентинском комиксе Гектора Германа Эстерхеля, сериал "Этернавт" разворачивается на фоне смертоносного снегопада, уничтожающего население Земли. Главный герой по имени Хуан Сальво вместе с группой уцелевших обнаруживают, что токсичные осадки – не единственное смертельное явление в дикой местности. Снежный ландшафт скрывает инопланетную угрозу. Литературная основа шоу позволяет надеяться, что "Этернавт" действительно станет интересным событием в мире сериалов, если не новым хитом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда выйдет новый сезон хитового сериала Netflix "Венздей".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.