Без Тарантино: Netflix снимет продолжение 'Однажды в Голливуде'

Поклонники кино получат возможность снова погрузиться в атмосферу Голливуда прошлого столетия. Стриминговый сервис Netflix объявил о планах снять продолжение известного фильма, но в этот раз без его оригинального режиссера.

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Дэвид Финчер, известный своими работами, такими как "Бойцовский клуб", возьмет на себя режиссуру продолжения фильма "Однажды в Голливуде". Квентин Тарантино, режиссер оригинальной картины выступит в роли сценариста, сообщает Variety.

Возвращение Брэда Питта

Брэд Питт снова появится на экране в роли каскадера Клифа Бута, за которую он получил "Оскар". Однако неизвестно, появятся ли в фильме другие актеры из оригинального состава, такие как Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.

Изменение планов Тарантино

Этот проект стал возможен после того, как Тарантино отказался от планов снимать свой десятый фильм "Кинокритик". Сценарий для "Кинокритики" уже был написан, а Брэд Питт должен был сыграть главную роль.

Для Питта и Финчера это не первая совместная работа. Ранее они сотрудничали над такими известными фильмами, как "Семь", "Бойцовский клуб" и "Загадочная история Бенджамина Баттона".

Этот проект уникален не только через сотрудничество двух известных режиссеров, но и через переход прав на фильм от киностудии к стриминговому сервису. Оригинальный фильм "Однажды в Голливуде" был выпущен Sony Pictures в 2019 году.

Пока неизвестно, когда фильм выйдет на экраны и какие детали сюжета ожидают зрителей. Netflix пока не предоставил комментарии по этому проекту.

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