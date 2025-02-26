Не оторваться: три сериала на Netflix, которые стоит посмотреть уже сейчас

Еженедельно Netflix пополняет свою библиотеку новыми фильмами и сериалами, усложняя выбор для зрителей. Топ 10 Netflix может помочь сориентироваться, но не всегда гарантирует качество.

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Поэтому OBOZ.UA отобрал три сериала, которые, по нашему мнению, достойны внимания. Среди них – драматическая история, основанная на реальных событиях, продолжение популярного сериала и немецкий научно-фантастический триллер.

Кассандра (Cassandra)

Научно-фантастический сериал, состоящий из шести серий и ставший новым хитом на Netflix. История разворачивается вокруг семьи, которая переезжает в старейший умный дом в стране, имеющий свою интригующую историю. После того как семья поселяется в этом доме, снова активируется ретро-помощник с искусственным интеллектом, Кассандра, когда-то принадлежавший первичному владельцу, погибшему при загадочных обстоятельствах.

Как оказывается, Кассандра решила больше никогда не оставаться в одиночестве и начинает демонстрировать зловещее поведение, постепенно все больше привязываясь к новой семье.

Сериал увлекает напряженной атмосферой и научно-фантастическими элементами, поражающими зрителя с каждой новой серией.

Кобра Кай (Cobra Kai)

Это американский сериал в жанре комедийной драмы, являющийся сиквелом культовых фильмов "Малыш-каратист". События сериала разворачиваются через 34 года после событий первой части фильма и сосредотачиваются на Джонне Лоуренсе, бывшем враге Дэниела ЛаРуссо. Джонни решает восстановить легендарное карате-додзе "Кобра Кай", которое становится толчком для нового соперничества между ним и Дэниелом.

Сериал исследует жизнь главных героев, их трудности, отношения с семьями и воспитание новых поколений учащихся. В "Кобра Кай" также поднимаются темы роста, примирения и поисков внутреннего покоя.

После того как сериал был первоначально выпущен на YouTube, он перешел на Netflix, где приобрел еще большую популярность. В сериале сочетаются элементы боевых искусств, юмора и драматических ситуаций, что делает его увлекательным для зрителей всех возрастов.

Яблочный уксус (Apple Cider Vinegar)

Сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает историю Белль Гибсон, молодой австралийки, получившей популярность благодаря приложению "Whole Pantry". В нем она утверждала, что смогла преодолеть смертельную болезнь благодаря альтернативной медицине, в частности, яблочного уксуса.

Отказавшись от традиционного лечения, девушка пропагандировала здоровое питание и народную медицину, что привлекло сотен тысяч людей. Однако история Белль оказалась обманом: ни одно ее слово не было подтверждено официальными документами.

Сериал исследует нравственные вопросы манипуляций со здоровьем и их страшные последствия для доверчивых людей.

OBOZ.UA ранее писал, когда выйдет второй сезон сериала "Последние из нас".

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