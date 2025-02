Когда выйдет второй сезон нашумевшего сериала 'Последние из нас': известна дата

После большого успеха первого сезона постапокалиптического сериала "Последние из нас", зрители с нетерпением ожидают продолжения. Долгожданный второй сезон дебютирует 13 апреля 2025 года на HBO и Max. В Украине сериал будет доступен с украинской озвучкой на Megogo с 14 апреля.

В новом сезоне события разворачиваются после пятилетнего скачка во времени, когда Джоэл и Элли сталкиваются с новыми вызовами в мире, охваченном грибковой инфекцией. Сюжет базируется на видеоигре The Last of Us: Part II, позволяющей глубже погрузиться в историю и развитие персонажей, сообщает Variety.

К основному актерскому составу присоединились новые талантливые исполнители. Кейтлин Девер сыграет Эбби, Изабелла Мерсед – Дину, Янг Мазино – Джесси, а Тати Габриэль – Нору. Джеффри Райт вернется к роли Айсака, лидера фракции "Освобождение Вашингтона".

Шоуранеры Крейг Мазин и Нил Дракманн, работавшие над первой частью, снова обещают увлекательные и эмоционально насыщенные эпизоды. Мазин отметил, что каждый из семи эпизодов будет "высококалорийным", предлагая зрителям глубокое погружение в сюжет.

Первый сезон сериала получил положительные отзывы от критиков и зрителей, что повышает ожидания от продолжения. Благодаря высокому качеству производства и глубоким персонажам, "Последние из нас" стали одними из самых обсуждаемых сериалов последних лет.

