Фильм не станет последним: сценарист 'Острых козырьков' намекнул на продолжение

Будущий фильм – продолжение хитового сериала "Острые козырьки", который вскоре должен выйти на Netflix, не станет завершением этой истории. На это намекнул сам создатель оригинального шоу, сценарист Стивен Найт.

Видео дня

Как пишет издание Variety, Найт в эфире шоу BBC Breakfast поделился, что съемки полнометражной картины уже завершены и она станет достойным прощанием с сериалом. Но в целом история далека от завершения.

Шоураннер "Острых козырьков" подтвердил, что съемочный период полнометражки завершился 13 декабря и сейчас команда занимается постпродакшеном фильма. Найт также похвалил каст, который удалось собрать на площадке фильма. "У нас лучшие, я думаю, лучшие британские актеры в одном месте, включая Стивена [Грэма]", – сказал сценарист.

Автор проекта пообещал, что фанаты не будут разочарованы продолжением любимого шоу. "То, что я смотрю – наброски, монтаж – никого не разочарует. Это невероятно", – сказал Найт. А сюжет картины назвал хорошим способом завершить эту часть истории.

И при этом сценарист намекнул, что будет и следующая часть. Когда ведущие спросили его, может ли выйти еще один фильм или сериал, он не стал говорить много, но ответ был обнадеживающим. "Мне не позволено объявлять об этом, но я просто говорю, что мир "Острых козырьков" продолжится", – сказал Найт.

О предстоящем фильме от Netflix сейчас известно, что ганстерская сага продолжится на улицах Бирмингема в 1900-х годах. Киллиан Мерфи снова играет роль Томми Шелби. На экране к нему присоединятся Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган. Найт написал сценарий к ленте, а продюсирует ее вместе с Патриком Холландом, Мерфи и Гаем Хили. Исполнительными продюсерами стали Том Харпер, Дэвид Коссе, Джейми Глейзбрук, Эндрю Уоррен и Дэвид Мэйсон. Фильм снимается вместе с BBC Film.

Ранее OBOZ.UA показывал тизер четвертого сезона шоу "Бриджертоны", которое тоже стало большим хитом на Netflix.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.