Новая история любви: четвертый сезон 'Бриджертонов' показали в фото и видео

Хитовый сериал Netflix, костюмированная романтическая драма "Бриджертоны" в скором времени должен вернуться на платформу с четвертым сезоном. И хотя у новых серий еще нет даты выхода, авторы шоу уже начинают подогревать интерес публики с помощью промо-материалов.

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Так, в соцсетях Netflix был опубликован первый тизер будущего сезона. "Чтобы отметить пору любви, Netflix проведет вас за кулисы сезона 4 сериала "Бриджертоны" с Люком Томпсоном (Бенедикт Бриджертон) и Ерин Ха (Софи Пек)", – говорится в описании ролика.

Известно, что в центре событий четвертой части сериала окажется ярый холостяк Бенедикт Бриджертон. Впрочем, судьба сыграет с ним определенную шутку – на маскараде герой встретит любовь своей жизни. Именно кадры со съемок сцен этого бала и попали в новый ролик.

Кроме того, фанатам "Бриджертонов" показали романтические кадры с вечера знакомства Бенедикта и Софи. Паре также уже дали совместное прозвище Бенофи, намекающее нам на очень прочную связь, которая возникнет между этими двумя героями.

А фанатам Пенелопы Бриджертон (Никола Кохлан), которая являлась главной героиней третьего сезона, авторы подготовили отдельный сюрприз. Ее отношения с Колином продолжат развиваться и у пары в новых сериях появится ребенок.

Впрочем, не у всех поклонников шоу тизер вызвал восторг. Украинских зрителей разозлил вид одной из участниц бала-маскарада. Все из-за русского кокошника и сарафана, в который она одета. Кто эта героиня и какая роль ей будет отведена в четвертом сезоне "Бриджертонов", пока неизвестно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о предстоящем сериале Netflix "До последнего самурая", который стремится повторить успех не только "Игры в кальмара", но и "Сегуна".

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