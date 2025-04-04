Желто-синие пасхальные яйца: понадобится куркума и фиолетовая капуста

Домашние крашанки – второе по важности блюдо на пасхальном столе. Красить их лучше всего полезной куркумой, а также соком свеклы, луковой шелухой, а также подойдет фиолетовая капуста.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных желто-синих пасхальных яиц.

Ингредиенты:

белые яйца

куркума

фиолетовая капуста

вода

уксус

масло растительное

Способ приготовления:

1. Яйца помойте.

2. В воду добавьте куркуму, яйца и 1 ст. л. уксуса и готовим 10 минут.

3. Яйца с капустой готовим также на маленьком огне с 1 ложкой уксуса. И те и те яйца готовим 10 минут и оставляем в этой воде на всю ночь.

4. Сверху смазываем растительным маслом.

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