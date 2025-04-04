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Желто-синие пасхальные яйца: понадобится куркума и фиолетовая капуста
Домашние крашанки – второе по важности блюдо на пасхальном столе. Красить их лучше всего полезной куркумой, а также соком свеклы, луковой шелухой, а также подойдет фиолетовая капуста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных желто-синих пасхальных яиц.
Ингредиенты:
- белые яйца
- куркума
- фиолетовая капуста
- вода
- уксус
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Яйца помойте.
2. В воду добавьте куркуму, яйца и 1 ст. л. уксуса и готовим 10 минут.
3. Яйца с капустой готовим также на маленьком огне с 1 ложкой уксуса. И те и те яйца готовим 10 минут и оставляем в этой воде на всю ночь.
4. Сверху смазываем растительным маслом.
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