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Желто-синие пасхальные яйца: понадобится куркума и фиолетовая капуста

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
915
Пасхальные крашанки

Домашние крашанки – второе по важности блюдо на пасхальном столе. Красить их лучше всего полезной куркумой, а также соком свеклы, луковой шелухой, а также подойдет фиолетовая капуста.

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Домашние крашанки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень оригинальных желто-синих пасхальных яиц. 

Ингредиенты: 

  • белые яйца 
  • куркума
  • фиолетовая капуста 
  • вода 
  • уксус 
  • масло растительное 

Способ приготовления: 

1. Яйца помойте. 

Чем покрасить яйца

2. В воду добавьте куркуму, яйца и 1 ст. л. уксуса и готовим 10 минут. 

Как правильно красить яйца

3. Яйца с капустой готовим также на маленьком огне с 1 ложкой уксуса. И те и те яйца готовим 10 минут и оставляем в этой воде на всю ночь.

Яйца крашенные капустой

4. Сверху смазываем растительным маслом.

Красивые крашанки

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