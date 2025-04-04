Как удалить желтые пятна от пота на белой одежде: лайфхак

Бывшая чемпионка и писательница Great British Bake Off Нэнси Биртвистл рассказала о простом способе борьбы с желтыми пятнами от пота на одежде, особенно белой.

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Она объяснила, что иногда простого цикла стирки недостаточно, чтобы избавиться от этой неприятности на футболках и рубашках. Однако есть простой самодельный раствор, который можно использовать для удаления этих пятен из ткани, рассказала она. Видео с ее советами было опубликовано в TikTok.

"Вам нужна старая добрая сода бикарбоната. Смешайте ее в миске с водой, просто холодной водой, пока она не станет похожа на молочную консистенцию", – сказала Нэнси.

Затем вылейте раствор в полиэтиленовый пакет и поместите в него ту вещь, на которой есть эти пятна. Оставьте все это в сутки, а на следующий день просто постирайте в холодной воде.

Нэнси объяснила, что чем горячее будет цикл стирки, тем больше вероятность ухудшить пятна.

Она также поделилась способом предотвращения возникновения любых пятен с помощью того, что она назвала "распылением базовой магии". Она использует смесь кристаллов стиральной соды, растворенных в воде.

"Распылите его на подмышки, воротники рубашек или манжеты. А затем поместите их в стиральную машину", - отметила эксперт.

Нэнси объяснила, что домашнее средство поможет растворить любые жирные остатки, которые есть на одежде, помогая удалить пятна.

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