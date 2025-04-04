Что на самом деле означают белые точки на клубнике: развеиваем миф

Клубника – популярный летний фрукт, и многие любят ею полакомиться в жаркий день. Несмотря на популярность этих ягод, большинство людей не задумываются о виде клубники.

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К примеру, большинство представлений не имеет, что означают белые точки на ее плодах. Некоторые предполагают, что это семена. Но, как оказалось, это далеко не так, пишет OBOZ.UA.

Эти белые точки на самом деле являются тем, что называется семянкой, то есть плодом растения. На наружной стороне каждой клубники есть сотни точек, похожих на семена.

Эти белые точки на внешней стороне вашей клубники действительно являются фруктами. Итак, когда вы едите одну клубнику, вы одновременно потребляете сотни фруктов, говорят эксперты.

Кроме того, многие люди не знают, что эта якобы ягода, несмотря на свое название, на самом деле даже не является ягодой. Семянка, которую мы ошибочно воспринимаем как семена, действительно содержит семена внутри, что делает ее плодом. Но та часть, которую мы откусываем, сладкая мясистая клубника, которую любят многие из нас, не фрукт.

Как отмечают биологи, красная часть на самом деле является вместилищем – частью растения, которое содержит плоды вместе. Таким образом, гены, обычно экспрессируемые во фрукте, теперь экспрессируются в емкости, что заставляет емкость расти вместо плода.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить клубнику после зимы.

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